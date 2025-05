Referendum 8 e 9 giugno su cittadinanza e lavoro | cosa c’è da sapere

L’8 e il 9 giugno si avvicinano, e con essi un appuntamento di cui nelle ultime settimane si sente parlare più spesso. In queste date i cittadini italiani sono chiamati a esprimersi sui cinque Referendum approvati a gennaio dalla Corte Costituzionale su lavoro e cittadinanza. Un tema, la cittadinanza a chi è nato in Italia da genitori non italiani, tornato sotto i riflettori dopo le polemiche scoppiate durante le Olimpiadi di Parigi, quando la pallavolista Paola Egonu (che pur essendo nata in Italia ha ottenuto la cittadinanza a 16 anni, dopo che l’ha ricevuta il padre) fu bersaglio di commenti razzisti o al limite del razzismo per il colore della sua pelle, anche da parte di esponenti politici come l’europarlamentare della Lega Roberto Vannacci. Da lì a poco è partita la raccolta firme promossa da +Europa per arrivare al Referendum sulla cittadinanza, con l’obiettivo di modificare l’attuale legge, considerata obsoleta, sugli anni di residenza necessari per ottenere il diritto al passaporto. 🔗Leggi su Open.online

Se chi vince il referendum ha superato un terzo di quanti hanno diritto al voto, il referendum è considerato valido e il risultato è quello di chi lo ha vintoLa percentuale di quelli che hanno perso non conta.Per me così dovrebbe essere.… Leggi la discussione

Elezioni, il primo turno 25 e 26maggio. Election day con i referendum 8 e 9 giugno - AGI - Il Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha approvato il dl Elezioni: per le Amministrative il primo turno sarebbe il 25 e il 26 maggio, mentre l'election day con i referendum dovrebbe essere nelle date dei ballottaggi, ovvero l'8 e 9 giugno. Approvato dl accise Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha approvato tre schemi di Dl in materia fiscale che contengono, tra le varie prescrizioni, modifiche in materia di concordato preventivo biennale - come lo stop per i regimi forfetari e il posticipo al 30 settembre per l'adesione - e la revisione delle aliquote ... 🔗Leggi su agi.it

Fuorisede, ecco chi potrà votare a giugno per i referendum - Firenze, 10 aprile 2025 - Al referendum dell'8 e 9 giugno 2025 potranno votare anche i fuori sede per motivi di studio, lavoro o cure mediche. Gli elettori e le elettrici fuori sede devono presentare una domanda entro domenica 4 maggio (revocabile poi entro il 14 maggio), al Comune di domicilio temporaneo, utilizzando un apposito modello disponibile online, allegando una copia di un documento di riconoscimento (esempio, carta d'identità), una copia della tessera elettorale (da richiedere al Comune di residenza), una copia di certificazione o documento che attesti la condizione di fuori sede ... 🔗Leggi su lanazione.it

Elly Schlein accusa Giorgia Meloni di temere il voto ai referendum dell'8 e 9 giugno - Evidentemente Giorgia Meloni e il governo, che invitano a non partecipare al voto dei referendum dell'8 e 9 giugno, hanno paura. Perché finalmente gli italiani saranno chiamati a esprimersi sulla cittadinanza e sul lavoro, che la destra in questi due anni e mezzo ha reso sempre più precario, scegliendo di stare dalla parte dei più forti e dimenticando i più ricattabili". Così la segretaria del Pd Elly Schlein. 🔗Leggi su quotidiano.net

Referendum 8 e 9 giugno, La Russa: «Farò propaganda perché la gente resti a casa»; Elezioni amministrative 25-26 maggio e referendum 8-9 giugno 2025.; Referendum 8 e 9 giugno, La Russa dice che chiederà di non andare a votare. Conte: Horror; Referendum 8 e 9 giugno, tutto quello che c'è da sapere sui 5 quesiti. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Referendum, sindacati in cerca di visibilità politica: l'appuntamento dell'8 e 9 giugno sarà un test "elettorale" per la CGIL di Landini - Referendum e sindacati: la CGIL alla prova del voto tra politica e rappresentanza Si avvicina l’appuntamento con i referendum, ma l’attenzione non decolla. C’è chi discute sul diritto e sul dovere di ... 🔗msn.com

Referendum 8-9 giugno, il sondaggio è una mazzata per la sinistra: il quorum... - Il quorum è un miraggio per referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno su lavoro, Jobs Act e cittadinanza. Per buona pace di Pd e M5s. A ... 🔗iltempo.it

Referendum 8 e 9 giugno, La Russa dice che chiederà di non andare a votare. Conte: “Horror” - Il governo torna a prendersela con i referendum dell’8 e 9 giugno. Questa volta l’appello all’astensione è arrivato dalla seconda carica dello Stato, Ignazio La Russa, che ha detto che farà propaganda ... 🔗fanpage.it