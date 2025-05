Referendum 2025 | per cosa e come si vota Dalla cittadinanza al lavoro i quesiti

Sono cinque i quesiti referendari sui quali gli italiani saranno chiamati a esprimersi l'8 e il 9 giugno. Il primo appuntamento elettorale dell'anno in corso è proprio quello che porterà alle urne gli aventi diritto che, in questa specifica circostanza saranno chiamati ad esprimersi circa la. 🔗Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Referendum 2025: per cosa e come si vota. Dalla cittadinanza al lavoro, i quesiti

Segui queste discussioni sui social

Se ciò che mangiamo fosse trattato come le fotografie, i ristoratori ci porterebbero in tavola piatti corredati da un mare di informazioni: - la marca delle pentole usate, - la temperatura di cottura, - che tempo faceva quando le verdure s… Leggi la discussione

E dove, dunque, meriterebbe di posarsi ancora lo sguardo?#quesiti #domande #perplessità Leggi la discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Referendum 2025, per cosa e come si vota l'8 e il 9 giugno - Quesiti, date e modalità di voto anche per i fuorisede. Tutto quello che c'è da sapere sulle prossime consultazioni 🔗Leggi su wired.it

Elezioni, scelte le date per le Comunali e i referendum: quando e per cosa si vota nel 2025 - Il Consiglio dei ministri ha approvato il cosiddetto "decreto elezioni", procedendo ad individuare nel 25 e nel 26 maggio i giorni per le elezioni comunali e nell'8 e 9 giugno quelli degli eventuali ballottaggi e del voto ai cinque referendum su lavoro e cittadinanzaL'articolo Elezioni, scelte le date per le Comunali e i referendum: quando e per cosa si vota nel 2025 proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su ildifforme.it

Referendum 2025: per cosa si vota l’8 e il 9 giugno - Lavoro e cittadinanza. Su questo si vota l’8 e 9 giugno, dicendo sì o no a cinque referendum abrogativi, promossi da sindacati (Cgil in primis) e movimenti civici. La tornata referendaria coincide con il secondo turno delle elezioni amministrative in diversi comuni e regioniReferendum 2025: i cinque quesiti referendari dell’8 e 9 giugnoSono cinque i quesiti referendari per l’appuntamento di giugno. 🔗Leggi su panorama.it

Cosa riportano altre fonti

L’8 e 9 Giugno, Vota 4 SÌ ai referendum per un Lavoro Dignitoso!; Referendum 2025: per cosa e come si vota. Dalla cittadinanza al lavoro, i quesiti; Referendum 2025 ecco i 5 quesiti su lavoro e cittadinanza; Referendum, per cosa si vota e come sono schierati i partiti. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Referendum 8 e 9 giugno 2025, per cosa si vota: quali sono i quesiti. Fratelli d'Italia per l'astensione - Cittadinanza, Jobs Act, indennità di licenziamento nelle piccole imprese, contratti di lavoro a termine e responsabilità solidale del ... 🔗msn.com

Referendum 2025, lavoro e cittadinanza: come si vota cosa potrebbe cambiare - L’8 e il 9 giugno gli italiani saranno chiamati a esprimersi su temi centrali per il mondo del lavoro e per i diritti di cittadinanza. 🔗ilgiornalelocale.it

Referendum, per cosa si vota e come sono schierati i partiti - Nella maggioranza (contraria al merito dei quesiti) sembra prevalere la linea dell’astensione, per far fallire il raggiungimento del quorum. Pd, M5s e Avs sono invece mobilitati per la partecipazione ... 🔗msn.com

Dai un’occhiata a quest’altra video-notizia: