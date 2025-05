Rebus tassa sulla salute | La Lombardia non decide

La tassa della salute a carico dei “vecchi“ frontalieri continua a rimanere un Rebus in Regione Lombardia. Entrata formalmente in vigore con la Finanziaria 2024 finora non è però mai stati applicata: per i forti dubbi sulla sua legittimità, ad esempio dalla Svizzera che si rifiuta in base agli accordi firmati con l’Italia di fornire l’elenco dei lavoratori a cui verrebbe applicata, e perché le regioni che sono le beneficiarie del nuovo balzello finora non sono state in grado di elaborare un regolamento. Anzi il fronte sembra sfilacciarsi e il Piemonte, come il Trentino e la Val d’Aosta, non sembrano avere alcuna intenzione di applicarla. "L’eventuale entrata in vigore per la nostra Regione varrebbe circa 10 milioni di euro, ma Regione Piemonte spende 12 miliardi in sanità - ha spiegato nei giorni scorsi il sottosegretario della Regione Piemonte, Alberto Preioni, nel corso di un incontro a Domodossola con i lavoratori frontalieri del sindacato Unia - Dunque non sarebbero quei 10 milioni a cambiare la situazione. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rebus tassa sulla salute: "La Lombardia non decide"

Tassa sulla salute. Patto per il Nord con i frontalieri - La tassa sulla salute a carico dei vecchi frontalieri non fa arrabbiare solo i sindacati adesso contro il ministro all’Economia Giancarlo Giorgetti, che già nella legge di Bilancio dell’anno scorso aveva inserito il balzello senza riuscire ad applicarlo e quest’anno è tornato alla carica ben determinato a esigerlo, si è schierato anche l’ex compagno di partito Paolo Grimoldi, alla guida di Patto per il Nord. 🔗Leggi su ilgiorno.it

Rebus tassa sulla salute: "La Lombardia non decide" - La Regione Piemonte ha garantito che non applicherà il balzello. Il Pd fa i conti: a Como e non solo previsto un gettito da cento milioni. 🔗ilgiorno.it

Assistenza agli anziani in Lombardia, il rebus dei costi in crescita. La Cisl: «Ritocchi dell'11% e liste d'attesa non trasparenti» - Una famiglia spende fino a 2.988 euro al mese da pagare a una Rsa perché si prenda cura di un anziano non autosufficiente: costi saliti dell’11,64 per cento in 4 anni. Indagne Cisl: «Nelle 729 struttu ... 🔗milano.corriere.it

Tassa sulla salute frontalieri, colpo di scena e grosso dubbio in Regione Lombardia: “Verificare la legittimità” - Dopo l’annuncio della convocazione, per domani 8 maggio, della commissione speciale del Consiglio regionale sui Rapporti tra Lombardia e Confederazione Svizzera (richiesta dal Pd) proprio per capire c ... 🔗comozero.it