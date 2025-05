Re Carlo la rottura definitiva con Harry dopo l’intervista bomba | Avrebbe voluto fare pace

Quando la voce del Principe Harry ha attraversato gli schermi della BBC la scorsa settimana, non era solo un figlio che parlava. Era un uomo in aperta frattura con la sua Famiglia, un Duca in esilio mediatico che, con parole misurate ma esplosive, ha sgretolato l’ultimo ponte rimasto tra lui e Buckingham Palace. Re Carlo, informato della trasmissione solo con un brevissimo preavviso, si è trovato ancora una volta spettatore involontario di un racconto pubblico in cui la sua figura — di padre prima che di Sovrano — veniva messa sotto i riflettori con una crudezza che lo ferisce ancora.l’intervista, andata in onda pochi giorni dopo la sconfitta legale di Harry sulla questione delle misure di sicurezza nel Regno Unito, ha lasciato la Famiglia Reale col fiato sospeso. E se da un lato il Re si è mostrato silenziosamente composto, dall’altro i toni usati dal figlio più giovane hanno sollevato una cortina di gelo che, secondo fonti vicine a Palazzo, potrebbe essere irreversibile. 🔗Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Re Carlo, la rottura definitiva con Harry dopo l’intervista bomba: “Avrebbe voluto fare pace”

