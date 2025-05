Ravezzani sul gol di Vecino | Per me era fallo su Gatti Viene spostato apposta mentre si prepara al colpo di testa – VIDEO

Fabio Ravezzani, su X, ha evidenziato il possibile fallo ai danni di Gatti in occasione del pareggio della Lazio. Il gol di Vecino è arrivato al minuto 96, beffando così i bianconeri in inferiorità numerica per l'espulsione di Kalulu. Ecco il VIDEO.Per me era fallo su Gatti. Vienespostatoappostamentre si prepara al colpo di testa. A centrocampo lo danno tutta la vita. Perché in area no? https:t.covzgWWloTWO— Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) May 10, 2025Ravezzani – «Per me era fallo su Gatti. Vienespostatoappostamentre si prepara al colpo di testa. A centrocampo lo danno tutta la vita. Perché in area no?».

