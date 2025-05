Ravezzani fa il cerchiobottista | L’inizio del secondo tempo della Juve è stato il migliore sotto la gestione Tudor ma quei due bianconeri hanno rovinato tutto

Ravezzani sentenzia dopo il pareggio dellaJuve contro la Lazio: tutte le dichiarazioni del giornalistaIl giornalista Fabio Ravezzani ha commentato su X la prestazione dellaJuve contro la Lazio. Gli elogi alla squadra di Igor Tudor non mancano, ma non possono mancare nemmeno le note dolenti: i bianconeri sono stati traditi da Pierre Kalulu e da Dusan Vlahovic, subentrato nella ripresa.PAROLE – «L’inizio di secondotempoJuve è stato il miglioredellagestioneTudor. Poi Kalulu rovina tutto (sciocco a cadere nella provocazione di Castellanos che poi fa un’indegna sceneggiata come da copione). Molta fortuna a respingere mille palloni in area finché Vlahovic rovina tutto». .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ravezzani fa il cerchiobottista: «L’inizio del secondo tempo della Juve è stato il migliore sotto la gestione Tudor, ma quei due bianconeri hanno rovinato tutto»

#Tudor: "Cosa manca alla #Juve per tornare grande? Non posso commentare cosa sarebbe successo, se fossi arrivato dalla preparazioneCon 2-3 pezzi si può avere squadra di altissimo livello; perché già così è una squadra forte al netto dell…

#Baroni: "La sconfitta sarebbe stata ingiustaPrimo tempo contratto da parte di entrambe le squadreAbbiamo commesso un solo errore e #Juve ci ha punito, ma poi non ci siamo disuniti e creato condizioni per pareggiareAvessimo fatto 1-1…

