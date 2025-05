Raspadori | Siamo ancora davanti ma ci dispiace Dobbiamo continuare così

Giacomo Raspadori, attaccante dell'ultima partita tra Napoli e Genoa, ha espresso il suo rammarico per il pareggio, ma ha anche lodato il supporto dei tifosi. In un’intervista a DAZN, ha sottolineato l'importanza di mantenere la giusta mentalità, evidenziando che la squadra è ancora in una posizione favorevole. Scopriamo le sue dichiarazioni e l'analisi del momento vissuto dalla squadra.

Le parole di Giacomo Raspadori a Dazn, dopo il pareggio contro il Genoa Le parole di Giacomo Raspadori: "Oggi sono stati fantastici i tifosi. Ci dispiace. Siamo ancora davanti, ma ci dispiace. Dobbiamo continuare così"

Raspadori: «Non è un problema fisico perché siamo super preparati, è una cosa che parte dalla testa» - Giacomo Raspadori parla in conferenza stampa di Como-Napoli. Il Napoli è uscito sconfitto dal campo del Como per 2-1.Leggi anche: Conte: «All’Inter abbiamo recuperato 40 punti rispetto all’anno scorso. Odio perdere, la sconfitta non va tollerata»Raspadori: «In questa situazione di gioco riesco ad esprimermi al meglio»Il suo gol non è bastato per consegnare punti ai partenopei:«Se si vuole stare in alto il secondo tempo non può essere quello di oggi come atteggiamento. 🔗Leggi su ilnapolista.it

Raspadori: "Abbiamo giocato bene, un pari importante. Ora due finali" - Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli che segnato la rete del momentaneo 2-1 sul Genoa (2-2 il risultato finale, n.d.r.), ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN, direttamente da ... 🔗areanapoli.it

