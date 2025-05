Raspadori | In gare come questa se riesci ad andare avanti di due gol e chiudere la partita hai più certezze

Nel post partita contro il Genoa, Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, ha condiviso le sue impressioni sull'incontro ai microfoni di Rai. Nonostante la delusione per un eventuale bottino ridotto, Raspadori ha messo in evidenza l'importanza del punto guadagnato e la consapevolezza della posizione privilegiata in classifica, sottolineando la buona prestazione della squadra.

L’attaccante del Napoli Giacomo Raspadori nel post partita col Genoa ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni RaiLe parole di Raspadori«Abbiamo giocato una partita molto buona, preparata bene. Volevamo fortemente i tre punti, quindi da un certo punto di vista sono due punti persi. Ma allo stesso tempo, è anche un punto guadagnato. Siamo consapevoli di essere ancora davanti in classifica e che tutto è ancora nelle nostre mani. Ora ci restano due finali da giocare: prima erano tre, adesso ne mancano due, e dobbiamo fare tutto il possibile per provare a vincerle entrambe. È chiaro che servono due vittorie. Abbiamo probabilmente sprecato il jolly del pareggio, quindi ora ogni partita va affrontata con la massima determinazione»come gestirete la pressione? «Esattamente come abbiamo fatto finora. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Raspadori: «In gare come questa, se riesci ad andare avanti di due gol e chiudere la partita, hai più certezze»

