Raspadori gol subito dopo Lukaku fa un gesto meraviglioso che sfugge alle tv

Il clima al Maradona è intenso in occasione del match tra Napoli e Genoa, con i tifosi che vibrano di entusiasmo. Gli azzurri sono in vantaggio 2-1, grazie a un gol decisivo di Giacomo Raspadori che ha riacceso la partita. La reazione di Lukaku dopo la rete è già diventata oggetto di discussione, mentre la squadra cerca di mantenere il vantaggio in un incontro cruciale per il campionato.

Napoli Genoa, entusiasmo alle stelle: la reazione di Lukakudopo il gol di Jack Raspadori.Al Maradona sta andando in scena il delicatissimo match di campionato tra Napoli e Genoa. Gli azzurri stanno conducendo la gara 2 a 1 grazie alla rete di Giacomo Raspadori che ha rotto l’equilibrio del pari, ottenuto dai rossoblù nel primo tempo dopo una sfortunata carambola su Alex Meret.dopo il gol del nuovo vantaggio firmato Raspadori, Romelu Lukaku ha sfogato la sua gioia in un modo che è sfuggito in Tv.Gol Raspadori, la reazione di Romelu LukakuOltre a Raspadori, ad essersi preso la scena nel corso del secondo tempo è stato anche il numero 11 del Napoli, Romelu Lukaku. L’attaccante belga, infatti, ha aizzato più volte i propri tifosi con ampi gesti per sostenere la squadra e condurla al gol del vantaggio, arrivato in seguito. 🔗Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Raspadori gol, subito dopo Lukaku fa un gesto meraviglioso che sfugge alle tv

