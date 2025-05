Raspadori amareggiato | Napoli dispiaciuto Nessun dubbio su un aspetto

Giacomo Raspadori ha commentato il pareggio del Napoli contro il Genoa, terminato 2-2, esprimendo sia rammarico per il risultato che ottimismo per il futuro. Le sue parole, rilasciate a DAZN, mettono in evidenza la buona preparazione del match da parte della squadra, sottolineando l'importanza del punto guadagnato in classifica nonostante le aspettative.

Giacomo Raspadori si è espresso al termine del match pareggiato dal Napoli contro il Genoa con il risultato di 2-2. Di seguito le sue parole.IL COMMENTO – Giacomo Raspadori si è così pronunciato a DAZN nel post-partita di Napoli-Genoa, match conclusosi per 2-2: «Ci dispiace perché la partita è stata preparata e giocata bene. Il punto ottenuto è comunque importante, perché siamo davanti, ma volevamo vincere. Affronteremo la prossima settimana come fatto finora, recuperando le energie nella consapevolezza che il futuro è nelle nostre mani».

Raspadori Inter, Inzaghi ha un’arma da sfruttare per convincere il Napoli: il piano - di RedazioneRaspadori Inter, l’attaccante del Napoli è la prima idea per l’attacco dei nerazzurri: Frattesi dentro l’ipotetico affare?Le manovre di calciomercato in vista della prossima estate potrebbero incrociare i piani di Inter e Napoli. Lo sottolinea TuttoSport in edicola stamattina, rilanciando un’ipotesi di scambio tra i due club. Si legge nel dettaglio:L’IDEA – «Frattesi può essere il mezzo grazie a cui arrivare a un giovane che però è già una certezza nel panorama internazionale. 🔗Leggi su internews24.com

Napoli, Raspadori: “Potevamo chiuderla prima” - Il Napoli vince la prima delle undici finali che la vedevano opposta alla Fiorentina. Le reti di Lukaku e Raspadori regalano i tre punti ai partenopei. Eppure diverse le palle goal sciupate che hanno lasciato in bilico il match fino al secondo finale.Napoli, Raspadori ai microfoni di DAZNL’attaccante del Napoli Giacomo Raspadori ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro la Fiorentina vinto per 2-1 valido per la 28^ giornata di Serie A. 🔗Leggi su terzotemponapoli.com

Lotta Napoli-Inter, arriva la stoccata a Conte: coinvolti Raspadori e Billing - Si accende la lotta fra Napoli e Inter: arriva la stoccata a Conte, c’entra anche Billing, in gol nel match Scudetto di sabato.Si conferma davvero avvincente la lotta per la vittoria dello Scudetto fra Napoli e Inter. Lo scontro diretto di domenica ha determinato un pareggio che ha confermato il distacco in classifica di un punto fra i due club e, allo stesso tempo, anche la vicinanza di alcune rivali come Atalanta e Juventus. 🔗Leggi su spazionapoli.it

