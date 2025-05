Raspadori | Affronteremo la settimana come abbiamo fatto fino ad ora

In breve da Zazoom:

Jack Raspadori, attaccante del Napoli e autore del secondo gol nella sfida contro il Genoa, ha condiviso le sue impressioni ai microfoni di Dazn. Raspadori ha elogiato il sostegno dei tifosi, sottolineando quanto il loro supporto influisca sul rendimento della squadra e riflettendo sulla partita ben preparata e disputata. Ecco le sue parole sul clima di entusiasmo che circonda la squadra.

L’attaccante del Napoli e autore del secondo gol azzurro contro il Genoa Jack Raspadori ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DaznChe carica vi danno questi tifosi?«Assolutamente oggi sono stati come sempre fantastici i tifosi e ci hanno dato una grande mano. Ci dispiace perché era una partita preparata bene e giocata bene. È chiaro che è punto importante perché comunque siamo davanti però volevamo vincere»Con quale mentalità affrontate la settimana? «comeabbiamofattofino ad ora che ci sta facendo fare un campionato importante. C’è da recuperare energie sapendo che è tutto nelle nostre mani»·Anche Scott McTominay ha parlatocome stai? «La cosa importante è rimanere calmi e vedre cosa succederà nelle prossime partite. Anche perché il Genoa ha dimostrato di essere una squadra forte e riuscire a fare due gol al Napoli»Te lo aspettavi così il primo campionato italiano?«Non è il momento di farsi prendere dal panico ma di restare calmi. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Raspadori: «Affronteremo la settimana come abbiamo fatto fino ad ora»

Su questo argomento da altre fonti

Raspadori: “È veramente un peccato, abbiamo recuperato di 3 gol. Tutto demerito nostro” - Sky Sport – Raspadori: “È veramente un peccato, abbiamo recuperato di 3 gol. Tutto demerito nostro” Le parole di Giacomo Raspadori, dopo il 3-3 contro … L'articolo Raspadori: “È veramente un peccato, abbiamo recuperato di 3 gol. Tutto demerito nostro” proviene da ForzAzzurri.net. 🔗Leggi su forzazzurri.net

Inzaghi a Inter Tv: «Non siamo stati premiati negli episodi, abbiamo affrontato una brutta settimana» - di RedazioneInzaghi, l’allenatore dell’Inter ha parlato a Inter TV della gara con la Roma persa dai nerazzurri: il commento nel post partitaL’Inter di Simone Inzaghi subisce la terza sconfitta di fila, dopo il ko contro il Bologna e la sconfitta nella semifinale di Coppa Italia contro il Milan. Questa volta, la squadra nerazzurra è stata battuta in casa dalla Roma, pregiudicando anche la possibilità di conquistare lo Scudetto. 🔗Leggi su internews24.com

Raspadori: «L’80% del gol è di Lukaku. Oggi abbiamo sofferto troppo» - L’autore del secondo gol del Napoli di oggi contro la Fiorentina, Jack Raspadori, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DaznVi ha stimolato Conte oggi e avere raggiunto l’obbiettivo«Sicuramente gli abbracci arrivano perché sappiamo quanto lavoriamo. Oggi abbiamo sofferto troppo, potevamo chiuderla prima. Bisogna godersi le vittorie, resettare e continuare così»Che assist ti ha fatto Lukaku?«L’80% di quel gol è suo, lavoriamo tanto su queste situazioni e siamo riusciti a metterlo in pratica, ma vogliamo farlo più spesso»Scudetto?«Noi dobbiamo lavorare come abbiamo fatto fino ad ... 🔗Leggi su ilnapolista.it

Cosa riportano altre fonti

Raspadori: «Affronteremo la settimana come abbiamo fatto fino ad ora»; Raspadori a DAZN: Mancano due finali, tutto ancora nelle nostre mani. Parma? Ecco come ci prepareremo; Lazio-Napoli, Antonio Conte in conferenza stampa: «Modulo? Raspadori darà il massimo. Dobbiamo ringraziare la; Raspadori: Abbiamo giocato bene, un pari importante. Ora due finali. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Raspadori: "Abbiamo giocato bene, un pari importante. Ora due finali" - Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli che segnato la rete del momentaneo 2-1 sul Genoa (2-2 il risultato finale, n.d.r.), ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN, direttamente da ... 🔗areanapoli.it

Raspadori: “Oggi abbiamo avuto difficoltà”. Rrahmani: “La difesa mentre siamo in vantaggio…” - Amir Rrahmani vede lo scudetto: “Ci siamo quasi. Avevamo pressione noi, ma anche loro. In difficoltà è molto difficile giocare. Noi la miglior difesa dei top 5 campionati europei e con più clean sheet ... 🔗calciolecce.it

Raspadori in conferenza: "Il palo? Ci ripenserò, ma abbiamo fatto il match che dovevamo! Il rammarico e la rabbia è non averla sbloccata, oggi è mancata lucidità" - Venezia-Napoli: conferenza Raspadori Di seguito in conferenza stampa ... Ci ripenserò, avrebbe cambiato la partita. Però abbiamo fatto il match che dovevamo, il rammarico e la rabbia è non ... 🔗msn.com