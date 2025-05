© Agrigentonotizie.it - "Rapinò centro di scommesse con un coltello da macellaio": 21enne portato in carcere

Minacciando, con un coltello da macellaio , il titolare del centro di scommesse si fecero consegnare quanto c'era in cassa: appena 200 euro. Era il pomeriggio dell'11 gennaio del 2023. I poliziotti, grazie a quanto registrato dai sistemi di videosorveglianza, riuscirono poche ore dopo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Sparatoria a Uppsala, Svezia: tre morti e feriti nel centro città - Almeno tre persone sono state uccise e diverse altre ferite in una sparatoria avvenuta oggi nel centro di Uppsala, in Svezia. L’episodio si è verificato nei pressi della piazza di Vaksala, secondo quanto riferito dal sito del Göteborgs-Posten.

Giovanissimi minacciati con il coltello in centro: "Episodio agghiacciante, è ancora allarme sicurezza" - Fa discutere il nuovo episodio di cronaca avvenuto ieri in centro Lecco dove tre dodicenni sono stati accerchiati da un gruppo di giovani che hanno tentato di derubarli, arrivando perfino a minacciarli con un coltello. L'intervento di un genitore ha evitato il peggio. Registriamo in merito... 🔗Leggi su leccotoday.it