Raffica di incidenti sulle strade della provincia

Raffica di incidenti. A Bulciago, nel primo pomeriggio, un 62enne su uno scooter si è schiantato contro un’auto lungo la Statale Briantea Lecco – Como: è stato soccorso d’urgenza dai sanitari dell’eliambulanza di Como e ricoverato in ospedale a Lecco. Sempre a Bulciago un ciclista di 19 anni è caduto a terra: ache lui è stato trasferito d’urgenza in ospedale a Lecco. A Dorio è rimasto ferito un motociclista di 32 anni. A Merate, sono rimasti feriti un motociclista di 54 anni, ricoverato al San Gerardo di Monza, e una automobilista 29enne. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Raffica di incidenti sulle strade della provincia

Potrebbe interessarti su Zazoom: Roma, Primo Maggio 2025: strade chiuse, cortei e bus deviati per Concertone e manifestazioni - In occasione del Primo Maggio 2025, Roma è interessata da numerose chiusure stradali e deviazioni del traffico per il tradizionale Concertone in piazza San Giovanni e per vari cortei in programma.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Giro d’Italia 2025, partiti i lavori di restyling su strade a Napoli e provincia - Il 15 maggio Napoli ospiterà la sesta tappa della 108° edizione del Giro d’Italia. Per garantire la sicurezza e la qualità del percorso sono stati avviati lavori di manutenzione straodinaria su diverse strade della città e provincia. Ecco il percorso e le zone interessate. A Napoli, i lavori si concentrano principalmente sull’asse costiero, includendo via […] 🔗Leggi su 2anews.it

Violenta grandinata su Napoli e provincia: le strade si trasformano in torrenti - VIDEO - Una violenta grandinata si è abbattuta su Napoli e provincia nel primo pomeriggio di oggi. Diversi i disagi per i cittadini. In alcune zone, infatti, oltre a problemi di circolazione, si sono registrati anche danni. Oltre Napoli città, sono stati colpiti dalla violenza della grandinata anche i... 🔗Leggi su napolitoday.it

Appalti per la manutenzione delle strade, indagati una funzionaria della provincia e quattro imprenditori - Siena, 5 maggio 2025 – Corruzione negli appalti pubblici. Scattano misure cautelari nei confronti di una funzionaria della provincia di Siena e di quattro imprenditori. Operazione della guardia di finanza, coordinata dalla procura. In seguito alle indagini, è emerso che a fronte di nove affidamenti diretti di appalti per la manutenzione delle strade senesi per circa 417mila euro, quattro imprenditori operanti nelle province di Siena, Perugia e Viterbo, hanno corrisposto a una dipendente dell’amministrazione provinciale denaro contante per un totale di 6mila euro. 🔗Leggi su lanazione.it

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video Cala il numero di incidenti sulle strade della Provincia di Rimini Video Cala il numero di incidenti sulle strade della Provincia di Rimini

Approfondimenti da altre fonti

Raffica di incidenti sulle strade della provincia; Anche oggi raffica di incidenti sulle strade della provincia: due feriti con la moto, auto fuori strada a Brienno sulla Regina; Raffica di incidenti sulle strade lecchesi - Cronaca, Perledo; Notte alcolica in Brianza: raffica di interventi per incidenti stradali e ubriachi. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Raffica di incidenti sulle strade della provincia - Raffica di incidenti. A Bulciago, nel primo pomeriggio, un 62enne su uno scooter si è schiantato contro un’auto ... 🔗ilgiorno.it

Anche oggi raffica di incidenti sulle strade della provincia: due feriti con la moto, auto fuori strada a Brienno sulla Regina - Ieri sera a Faggeto e nella notte a Bellagio: un ragazzino contro un muro con lo scooter. Stamane all'alba i vigili del fuoco ed il personale 118 sulla Regina. 🔗ciaocomo.it

Due morti e sette feriti. A Roma è stato un martedì di sangue - Una raffica di incidenti ha segnato la giornata di ieri. Due le vittime, una a San Basilio e l'altra in via del Foro Italico. Tra i feriti, tre gravi tra i quali una bambina di sei anni ... 🔗romatoday.it