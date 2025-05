Questo animale che assomiglia a un cartone animato sta tornando | il progetto per salvare l’axolotl

L'axolotl, anche noto come assolotto o salamandra messicana, è una specie davvero unica, sia per il suo aspetto fisico che per le sue capacità di rigenerazione. Oggi però a causa della perdita di habitat naturale rischia di scomparire. 🔗Leggi su Fanpage.it

Segui queste discussioni sui social

Tutte le #guerre sono un sintomo del fallimento dell' #uomo come #animale pensante#bansky Leggi la discussione

Jahanna Spyri ne face cunoștință cu Heidi, fetița munților1Un citat reprezentativ din carte:„Viața în aer liber avu darul s-o schimbe pe Heidi, dându-i o înfățișare de copil robust și sănătos; era veselă și fericită ca păsările de munte,… Leggi la discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Mister Movie | Doctor Who torna ad aprile con un cartone animato doppiato da Alan Cumming - Doctor Who sta per tornare con una nuova stagione, portando con sé avventure inedite e volti familiari. La seconda stagione con protagonista Ncuti Gatwa nei panni del Quindicesimo Dottore farà il suo debutto il 12 aprile, con un lancio simultaneo in tutto il mondo. Gli episodi saranno disponibili in streaming su Disney Plus negli Stati Uniti nello stesso momento in cui andranno in onda su BBC nel Regno Unito. 🔗Leggi su mistermovie.it

"Pianeta in diretta": un cartone animato per dialogare con l'Agenda 2030 - Attraverso l’ideazione di un programma tv, in versione cartone animato, dal titolo “Pianeta in diretta”, abbiamo voluto dar voce alla Terra, provando ad immaginare cosa chiederebbe se potesse dialogare con alcuni obiettivi dell’Agenda 2030. Dopo aver selezionato 5 obiettivi, abbiamo creato dei dialoghi, prodotto dei disegni che poi sono stati animati e doppiati su tablet, utilizzando l’app FlipaClip. 🔗Leggi su lanazione.it

Kiss me Licia, il mitico cartone animato diventa un musical a 40 anni dal debutto in tv - Erano le 8 di sera di martedì 10 settembre 1985 e Italia 1 stava per trasmettere la prima puntata di un cartone animato di produzione giapponese destinato a cambiare e arricchire il patrimonio culturale pop di tutti quei ragazzini (e, in maniera indiretta anche dei loro genitori) che lo stavano guardando. Si trattava di Kiss me Licia, cartone animato nato dal manga Aishite Knight di Kaoru Tada, accolto con freddezza nella sua terra natia ma successo clamoroso in Europa e in Italia in particolar maniera, dove ha registrato più di 4 milioni di spettatori a puntata per tutta la sua messa in ... 🔗Leggi su ilgiorno.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Questo animale che assomiglia a un cartone animato sta tornando: il progetto per salvare l'axolotl; Tale cane, tale padrone? Non è un’impressione; App Che ti Trasforma in Cartone Disney GRATIS: le Migliori; Stasera in tv: Oceania su Rai 1. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Questo animale che assomiglia a un cartone animato sta tornando: il progetto per salvare l’axolotl - L'axolotl, anche noto come assolotto o salamandra messicana, è una specie davvero unica, sia per il suo aspetto fisico che per le sue capacità di rigenerazione ... 🔗fanpage.it

Dai un’occhiata a quest’altra video-notizia: