questi mostriciattoli ricordano e t

Yuri è una ragazzina fantasiosa e ribelle. Vive col padre cacciatore sui monti della Carpazia (i luoghi di Dracula). Al calare di ogni sera il padre la chiude in casa. Girare di notte in quei posti è pericoloso. Con le tenebre si aggirano gli Ochi, animali dal pelo bluastro. Animali predatori, sostiene il padre, che in passato hanno rapito la madre di Yuri. Ma una sera il padre decide di portare Yuri con sè. Per una delle frequenti battute, a caccia di Ochi, assieme a una mezza dozzina di ragazzi del posto. E una battaglia infuria davanti agli occhi attoniti della ragazzina (gli Ochi sono piccoli, ma hanno delle zanne che fanno spavento).Di ritorno dalla battuta, Yuri scopre un animaletto nello zaino. Un affarino che non mette paura. Somiglia all’antico E.T. di Spielberg (ha solo più denti). 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it

