Quei libri apparsi nei film Ecco uno scaffale tutto per loro

PONTEDERA Quanti libri si vedono nei film? A Pontedera due ragazzi appassionati di cinema li hanno raccolti tutti, o quasi. Da giovedì scorso, alla libreria Roma di Pontedera sarà possibile trovare, in un angolo dedicato, una selezione di libri che compaiono in molti film della storia del cinema. Accanto a ogni libro è stato inserito il frame della scena del film in cui il libro appare. Un lavoro originale e inedito, portato avanti da due amici, Marco Cicconi e Leonardo Montagnani. Il progetto si chiama Read Road Movie. "Si tratta di una sezione che è assente solitamente nelle librerie – hanno detto Marco e Leonardo - e può generare curiosità tra chi ama il cinema, chi ama la letteratura e chi ama entrambe le cose. Il progetto non finisce giovedì, abbiamo delle idee. Dipenderà anche da quanta curiosità susciteremo".

