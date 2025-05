Quando si gioca Parma-Napoli e la data di Inter-Lazio la decisione provvisoria della Lega Serie A

La 37ª giornata di campionato si avvicina, ma la programmazione è ancora in fase di definizione e dovrà essere finalizzata entro martedì 13 maggio. La contemporaneità delle partite richiede attenzione agli obiettivi delle squadre, che lottano per il titolo, un posto in Europa o per la salvezza. Un equilibrio delicato da mantenere per garantire un finale di stagione emozionante e avvincente. Continua a leggere.

La programmazione della 37ª giornata non è ancora definitiva, entro martedì 13 maggio lo sarà. Per la contemporaneità servirà tenere conto di una Serie di incastri considerando gli obiettivi delle squadre impegnate nella corsa scudetto, per l'Europa e la salvezza. 🔗Leggi su Fanpage.it

