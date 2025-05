Quando nacque il valzer il ballo che scandalizzò le corti europee

Il valzer, oggi associato all'eleganza delle sale da ballo ottocentesche, è in realtà un ballo della tradizione popolare. nacque infatti alla fine del Settecento in Austria e Germania meridionale, come evoluzione di danze contadine come la Ländler, la Dreher e l'italiana Volta. Queste danze prevedevano già il ballo in coppia e una rotazione fluida sul posto, elementi chiave del futuro valzer.Il termine walzen in tedesco significa proprio "ruotare" o "girare su sé stessi", un riferimento diretto al movimento rotatorio che caratterizza questa danza. La danza cominciò a entrare nelle sale nobiliari intorno al 1780-1790, ma fu solo con il Congresso di Vienna del 1814-1815 che il valzer ottenne un riconoscimento ufficiale e divenne simbolo della mondanità europea. A Vienna, capitale dell'Impero Asburgico, il valzer si trasformò da danza popolare a espressione raffinata di uno stile di vita.

