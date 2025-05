Quando il teatro incontra il calcio | una serata di sogni e solidarietà

Firenze, 11 maggio 2025– Si è riempito di musica e magia il teatro “Le Laudi” di Firenze, Quando l’altra sera danza e solidarietà hanno preso per mano il pubblico per accompagnarlo, letteralmente, a “volare nel sogno”. Il Lions Club Firenze Giotto, in collaborazione con la Compagnia della Giostra, ha infatti presentato lo spettacolo “Apriamo il sipario – Voliamo nel sogno”, un evento a scopo benefico che ha riscosso calorosi consensi e commozione. Ad introdurre la serata, la direttrice della compagnia Orietta Viliani insieme al presidente del Club Agostino Masi, seguiti da Federico Agostini, dirigente della squadra di calcio femminile Firenze City Sud, destinataria dei fondi raccolti. Il progetto ha infatti come obiettivo l’acquisto di materiale sportivo per una squadra che è molto più di un insieme di atlete: composta da ragazze fuori sede, madri giovani, donne con disagi familiari, disturbi alimentari o provenienti da situazioni difficili, il team rappresenta un vero e proprio laboratorio di inclusione. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Quando il teatro incontra il calcio: una serata di sogni e solidarietà

Segui queste discussioni sui social

Hello comrades, This is a call to action! Mera25 Italy has organised a crowdfunding campaing to buy at least 5 shares of the GFF COOP.P.Acooperative, created by the GKN Workers’ Collective.If you don’t know them, the GKN Factory Collecti… Leggi la discussione

#NewIssueIl nuovo fascicolo di #Cross intreccia #mafia, #sindacato e memoria.Dall’#America alle cave di porfido in #Trentino, dalla strage di #Firenze del ‘93 alle lotte dei contadini in #Sicilia nel secondo dopoguerra, passando per le inf… Leggi la discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Al Demodè “Il Cabaret”, serata-evento di beneficenza all’insegna di musica, teatro e moda - Giovedì 13 marzo, al Demodé Club di Modugno (Ba) giunto quest’anno alla sua venticinquesima stagione, sarà proposto “Il Cabaret”, serata-evento di moda, musica e teatro organizzata dall’aps La Paranza in collaborazione con il Rotary Club Bari Alto, il cui ricavato sarà interamente devoluto in... 🔗Leggi su baritoday.it

Calcio / Una serata di riflessione e memoria a Senigallia nel ricordo di Stefano Furlan - Sala gremita per conoscere una storia tragica che ha segnato Trieste e la sua tifoseria ma che da anni i tifosi alabardati vogliono far conoscere in tutta ItaliaSENIGALLIA, 17 marzo 2025 – Una sala del circolo La Fenice gremita di tifosi della curva della Vigor Senigallia, ma erano presenti anche alcuni esponenti della curva della Vis Pesaro, ha assistito giovedì 13 marzo con attenzione e partecipazione alla presentazione del volume “Una notte lunga quarant’anni”. 🔗Leggi su .com

Quando la musica incontra il teatro. A San Giovanni al via “Parole in circolo” - Arezzo, 11 aprile 2025 – Dopo una prima edizione del 2023 di grande successo, confermato e accresciuto nel 2024, torna anche quest’anno a San Giovanni Valdarno il ciclo di appuntamenti domenicali di primavera in stile teatro-canzone organizzati dall’associazione culturale Paro Paro, in collaborazione con Diesis Teatrango e il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno. Gli spettacoli, dedicati all’incontro fra musica e teatro, si svolgeranno nella consueta location, la sala La Nonziata in via Giovanni da San Giovanni, suggestiva chiesa restaurata e riportata a nuova vita da Fabrizio ... 🔗Leggi su lanazione.it

Approfondimenti da altre fonti

Quando il teatro incontra il calcio: una serata di sogni e solidarietà; Franco Baresi al teatro Careni: l'ex campione del Milan si racconta al pubblico; “Un calcio al bullismo”, questa sera a San Benedetto dei Marsi un incontro che unisce sport e sensibilizzazione; Due serate di proiezioni al Rasi per la rassegna Tra teatro e cinema. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Quando il teatro incontra il calcio: una serata di sogni e solidarietà - Con “Apriamo il sipario – Voliamo nel sogno”, il Lions Club Firenze Giotto e la Compagnia della Giostra regalano emozioni e sostegno alla squadra femminile Firenze City Sud ... 🔗lanazione.it

Ciccio Graziani al teatro comuale - "Mentalità vincente", Ciccio Graziani in teatro comuale alle 21,15 di venerdì per il talk show "Next". L’ex calciatore ... 🔗msn.com