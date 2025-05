Quando gioca Sinner a Roma e dove vederlo in TV | il secondo match

Dopo il brillante esordio agli Internazionali BNL d’Italia 2025, Jannik Sinner è pronto a tornare sul Campo Centrale del Foro Italico. Il numero 2 del mondo ha superato l’argentino Mariano Navone con un convincente 6-3 6-4, confermando il suo ottimo stato di forma e mantenendo l’imbattibilità stagionale.Il prossimo ostacolo sulla strada degli ottavi di finale sarà l’olandese Jesper De Jong, numero 93 del ranking ATP. Nonostante fosse stato eliminato nelle qualificazioni, De Jong è stato ripescato nel tabellone principale come lucky loser e ha già ottenuto due vittorie nel torneo. I favori del pronostico restano comunque saldamente dalla parte dell’altoatesino, che ha già battuto nettamente l’olandese all’Australian Open 2024 (6-2 6-2 6-2), torneo poi vinto da Sinner.Quando si giocaSinner-De Jong?Data: Lunedì 12 maggio 2025Campo: Centrale del Foro Italico, RomaOrario: ancora da definire (verrà comunicato nelle prossime ore)dove vedere la partita in TV e streamingIl match sarà visibile in diretta su più piattaforme:Sky Sport (canali dedicati al tennis)Sky Go e NOW TV per lo streamingTennis TV per gli abbonati alla piattaforma ATPRai 2 in chiaro, con diretta disponibile anche su RaiPlay (un match al giorno selezionato dalla TV pubblica)L’appuntamento è quindi per lunedì, in attesa della conferma dell’orario. 🔗Leggi su Funweek.it

