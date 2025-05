Qualiano | continuano ancora gli abbandoni di rifiuti in periferia

ancora una segnalazione ci giunge da località Pozzo Nuovo a Qualiano nei pressi del largo accanto al rimessaggio delle barcheQualiano, una nuova segnalazione di abbandono di rifiuti giunge in redazione. ancora una volta ad essere segnalata e la zona di località Pozzo Nuovo che esce sulla circumvallazione esterna accanto al rimessaggio.La zona, come tutte quelle periferiche, è ancora una volta presa di mira da villani senza scrupoli che abbandona ogni genere di rifiuto: da vasche da bagno a rifiuti solidi urbano, da stracci a materiale elettrico.Tali rifiuti, se non rimossi in tempi record, in genere finiscono incendiati da mani sapienti che poi provvedono ad estrarre i metalli dalle ceneri.Anche se tutti conoscono la dinamica, stentano a partire programmi di controllo del territorio attraverso foto-trappole o telecamere anche nascoste se necessario. 🔗Leggi su Puntomagazine.it

Qualiano: continuano ancora gli abbandoni di rifiuti in periferia; Qualiano, da rifiuti lasciati in strada a pezzi di ricambio; Qualiano: peggiora l'abbandono illegale dei rifiuti in zona Circumvallazione; Emergenza rifiuti nella periferia di Qualiano: abbandoni in località Pozzo Nuovo.

