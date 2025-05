Putin non vuole il cessate il fuoco | Trump sollecita negoziati con l' Ucraina

"Il presidente Putin non vuole avere un cessate il fuoco con l'Ucraina ma vuole vedersi giovedì in Turchia per negoziare una possibile fine si questo bagno di sangue. L'Ucraina dovrebbe accettare immediatamente". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth sottolineando che accettando Kiev avrebbe modo di determinare "se un accordo è possibile. Se non lo è i leader europei e gli Stati Uniti sapranno come stanno le cose e potranno procedere. Inizio a dubitare che l'Ucraina farà un accordo un Putin, che è troppo impegnato a celebrare la vittoria della Secondo Guerra Mondiale, che non sarebbe stata vinta senza gli Stati Uniti". 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Putin non vuole il cessate il fuoco: Trump sollecita negoziati con l'Ucraina

Se ne parla anche su altri siti

Perché Putin non vuole una pace vera? Cessate il fuoco nel Mar Nero e le illusioni dell'occidente - Perché Putin non vuole una pace vera? Cessate il fuoco nel Mar Nero e le illusioni dell'Occidente. Ecco l'analisi di Canale N.D. su ciò che sta accadendo nel panorama internazionale tra Kiev e Mosca con Washington nel ruolo di mediatore tra le parti. Le ultime mosse e soprattutto i punti discussi a Riad su una possibile tregua. Che cosa accadrà davvero in Ucraina? Qui di seguito la clip completa. 🔗Leggi su liberoquotidiano.it

Zelensky “Putin non vuole il cessate il fuoco” - KIEV (ITALPRESS) – “34 giorni fa, l’Ucraina ha risposto positivamente alla proposta degli Stati Uniti di un cessate il fuoco completo e incondizionato, la fine di tutti gli attacchi come quelli su Sumy, Kryvyj Rih, Dnipro, Kupjansk e Beryslav, e lungo tutta la linea del fronte. E da 34 giorni la Russia si rifiuta apertamente di cessare il fuoco. Ora – proprio come è stato per anni – Putin rimane concentrato sulla continuazione della guerra. 🔗Leggi su unlimitednews.it

Putin annuncia la tregua per Pasqua, poi attacca: «Vediamo quanto Kiev vuole la pace». Zelensky risponde: «Pronti al cessate il fuoco, se funziona estendiamolo» - Un regime di «silenzio totale e incondizionato», questo il requisito posto dal presidente Volodymyr Zelensky a qualche ora dall’annuncio russo di un cessate il fuoco fino alle 23 italiane del giorno di Pasqua. Una decisione, comunicata in diretta tv dal presidente russo Vladimir Putin, che secondo gli alti funzionari militari di Kiev non è stata poi rispettata nei fatti, con le città vicine al fronte orientale che continuano a essere prese di mira da una pioggia di missili e droni. 🔗Leggi su open.online

Altre fonti ne stanno dando notizia

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Trump: “Kiev dovrebbe accettare l'incontro in Turchia”; Putin propone negoziati diretti con l'Ucraina. Trump: Kiev dovrebbe accettare incontro in Turchia - Sui social virale un vecchio video di Prevost: è invasione imperialista russa; Guerra Russia-Ucraina, le news dell'11 maggio | Gli Usa a Putin: 'Prima le tregua, poi le trattative. Non il contrario'; Guerra Ucraina Russia, Erdogan a Putin: Turchia pronta a ospitare colloqui di pace. LIVE. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Putin non vuole il cessate il fuoco: Trump sollecita negoziati con l'Ucraina - Donald Trump invita l'Ucraina a negoziare con Putin per un possibile accordo di pace, ma esprime dubbi sulla volontà di Kiev. 🔗quotidiano.net

Putin ora vuole trattare ma prende tempo. L'inviato di Trump: prima il cessate il fuoco - In una dichiarazione notturna il presidente russo rilancia negoziati di pace diretti tra Mosca e Kiev da tenersi in Turchia, a partire dal 15 maggio. Per ... 🔗huffingtonpost.it

Macron, 'proposta Putin è primo passo ma non sufficiente' - La proposta del presidente russo Vladimir Putin di negoziati diretti tra Russia e Ucraina è "un primo passo, ma non sufficiente": lo ha detto oggi il presidente francese Emmanuel Macron. (ANSA) ... 🔗msn.com