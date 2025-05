Putin lancia i negoziati diretti in Turchia | ok di Erdogan | Zelensky | Segnale positivo | Usa e Ue | Serve una tregua di 30 giorni da lunedì

Il presidente russo, che ha evocato la possibilità di un cessate il fuoco, si è detto pronto a trattative a Istanbul il 15 maggio. Per Macron e Merz si tratta di "un primo passo" ma ancora "non sufficiente" 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Putin lancia i negoziati diretti in Turchia: ok di Erdogan | Zelensky: "Segnale positivo" | Usa e Ue: "Serve una tregua di 30 giorni da lunedì"

French President Emmanuel #Macron said #Putin's proposal for talks showed that he was looking for a way forward, but also trying to buy time."It's a first step but it's not enough," Macron told reporters on his way back from #Ukraine early… Leggi la discussione

#Putin's proposal came hours after major #European powers demanded on Saturday in Kyiv that Putin agree to an unconditional 30-day #ceasefire or face "massive" new #sanctions.Putin dismissed what he said was an attempt to lay down "ultimat… Leggi la discussione

