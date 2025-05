Putin lancia i negoziati diretti in Turchia | ok di Erdogan | Trump | Kiev accetti | Zelensky | Segnale positivo | Usa e Ue | Serve subito una tregua di 30 giorni

Il presidente russo, che ha evocato la possibilità di un cessate il fuoco, si è detto pronto a trattative a Istanbul il 15 maggio. Per Macron e Merz si tratta di "un primo passo" ma ancora "non sufficiente" 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Putin lancia i negoziati diretti in Turchia: ok di Erdogan | Trump: "Kiev accetti" | Zelensky: "Segnale positivo" | Usa e Ue: "Serve subito una tregua di 30 giorni"

Segui queste discussioni sui social

Zelenskyy Open to Putin's Direct Talks Proposal if Russia Agrees to Ceasefire First#ceasefire #putin #russia #Ukraine #Zelensky fsp_sid=29963 Leggi la discussione

Zelenskyy responds to Putin: Ukraine open to talks, but sets condition #Europa #Ukraine #Zelenskyy #army #update #Frontline #war #Russia #WarCriminal #Putin #occupiers #defenders #????????Y?????? Leggi la discussione

Ne parlano su altre fonti

Putin lancia i negoziati diretti in Turchia: ok di Erdogan | Zelensky: "Segnale positivo" | Usa e Ue: "Serve una tregua di 30 giorni da lunedì" - Il presidente russo, che ha evocato la possibilità di un cessate il fuoco, si è detto pronto a trattative a Istanbul il 15 maggio. Per Macron e Merz si tratta di "un primo passo" ma ancora "non sufficiente" 🔗Leggi su tgcom24.mediaset.it

Putin propone all'Ucraina di riprendere i negoziati diretti in Turchia | Macron: "E' un primo passa ma non sufficiente" - Il presidente russo, che ha evocato la possibilità di un cessate il fuoco, si è detto pronto a trattative a Istanbul il 15 maggio: "Ora la decisione spetta a Kiev". Dai leader europei pressioni su Mosca: "Accetti una tregua di 30 giorni o sanzioni" 🔗Leggi su tgcom24.mediaset.it

Usa: "Stop alla mediazione senza proposte concrete Mosca-Kiev" | Russia, Lavrov: "Tregua di Putin significa l'avvio di negoziati diretti" - Il cessate il fuoco, come reso noto da Putin, sarà dall'8 al 10 maggio. Zelensky chiede di "non regalare" alcun territorio al suo omologo russo. Medvedev minaccia "Svezia e Finlandia "anche con il nucleare" 🔗Leggi su tgcom24.mediaset.it

Approfondimenti da altre fonti

Putin propone negoziati diretti con l'Ucraina. Trump: Kiev dovrebbe accettare incontro in Turchia - Trump: Kiev dovrebbe accettare l'incontro in Turchia; Putin lancia i negoziati diretti in Turchia: ok di Erdogan | Trump: Kiev accetti | Zelensky: Segnale positivo | Usa e Ue: Serve subito una tregua di 30 giorni; Ucraina, Putin propone negoziati diretti per una pace duratura; Ucraina, la mossa di Putin: Negoziati diretti con Kiev dal 15 maggio in Turchia. Zelensky: Pronti a incontrare la Russia. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Putin lancia i negoziati diretti in Turchia: ok di Erdogan | Zelensky: "Segnale positivo" | Usa e Ue: "Serve una tregua di 30 giorni da lunedì" - La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.173. Terminato il cessate il fuoco di 72 ore, indetto da Mosca per le celebrazioni degli 80 anni dalla vittoria della Seconda Guerra mondiale, riprendono i raid ... 🔗msn.com

Ucraina, la contromossa di Putin: “Negoziati seri direttamente con Kiev dal 15 maggio ma in Turchia” - “Parlerò con Erdogan e gli chiederò di fornire una piattaforma per i negoziati con l’Ucraina. Siamo pronti per negoziati seri dal 15 maggio” ha dichiarato Putin nella notte tra sabato e domenica rispo ... 🔗fanpage.it

Putin ora propone negoziati diretti con l’Ucraina - A Istanbul il 15 maggio, ma senza accettare prima il cessate il fuoco: Volodymyr Zelensky non ha ancora risposto ... 🔗ilpost.it