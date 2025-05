Puppo rivela | Mi ha sorpreso che Sinner abbia faticato con la risposta Berrettini mi é piaciuto tantissimo

Il numero 1 al mondo Jannik Sinner è tornato dopo oltre tre mesi di stop con una bella vittoria davanti al pubblico del Centrale al Foro Italico nel suo match d’esordio agli Internazionali d’Italia 2025. Italia che può sorridere anche per il passaggio del turno di Matteo Berrettini e Jasmine Paolini. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultimo appuntamento di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi.“La risposta è l’aspetto che più mi ha colpito di Sinner, in cui ha fatto un po’ di fatica. Io pensavo che potesse essere più indietro nei colpi a rimbalzo come il dritto, al di là del servizio.“Il secondo set di Berrettini mi è piaciutotantissimo, perché poteva mollarlo ed invece è rimasto lì. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Puppo rivela: “Mi ha sorpreso che Sinner abbia faticato con la risposta. Berrettini mi é piaciuto tantissimo”

