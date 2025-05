Publiesse Chiaravalle il sogno continua | la squadra femminile approda alle Final Six per salire in A1

Chiaravalle – La PubliesseChiaravallefemminile veste l'abito delle grandi occasioni e sfodera una prestazione meravigliosa. Le ragazze di coach Santiago Romero battono la Tushe Prato 38-18 e strappano il prestigioso pass per la Final Six, in programma nei giorni tra il 22 e il 25 maggio.

