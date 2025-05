PSG il calendario può favorire l’Inter in Champions? Il dettaglio che è sfuggito a molti

I parigini avranno un impegno importante prima della finalissima e un dettaglio in vista della finale con l’Inter potrebbe essere sfuggito a molti PSG, il calendario può favorirel’Inter in Champions? Il dettaglio che è sfuggito a molti (LaPresse) – SerieANews.comVenti giorni esatti e Paris Saint Germain-Inter andrà scena da Monaco di Baviera. La 71a finale nella storia della competizione si disputerà il prossimo 31 maggio e l’emozione è già alle stelle. Da una parte i parigini, che non hanno mai vinto la competizione. Dall’altra i nerazzurri che non la vincono dal 2010, dopo la finale persa nel 2023 contro il Manchester City.La squadra di Luis Henrique ha già vinto la Ligue 1, senza aclun problema e con quasi 20 punti di vantaggio sul Marsiglia. Gli uomini di Inzaghi, invece, sono ancora in lotta per lo scudetto, ritrovandosi al secondo posto a 3 punti dal Napoli, con tre giornate ancora da disputare. 🔗Leggi su Serieanews.com

