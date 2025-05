Prove pratiche di sicurezza stradale per 150 alunni di Castel Frentano

Lunedì 12 maggio 2025 CastelFrentano ospiterà un’importante iniziativa educativa dedicata alla sicurezzastradale. Dalle 9 alle 13, in piazza dell’Assunta, per l’occasione interdetta al traffico, sarà allestito un percorso pratico per “piccoli ciclisti”, pensato per sensibilizzare circa 150. 🔗Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Prove pratiche di sicurezza stradale per 150 alunni di Castel Frentano

Segui queste discussioni sui social

Google rafforza le difese con l'AI contro le truffe online #AI #Android #Frodi #GeminiNano #Google #GoogleChrome #GoogleSearch #IntelligenzaArtificiale #Internet #LLM #Notizie #Novità #Protezione #Sicurezza #TechNews #Tecnologia #Truffe ht… Leggi la discussione

Johnson Controls celebra 140 anni di innovazione: "Il 2025 segna una tappa fondamentale per Johnson Controls: il nostro 140 anniversarioQuesto traguardo rappresenta l’occasione per riflettere sul..#JohnsonControls #sicurezza #sostenibi… Leggi la discussione

Approfondimenti da altre fonti

4 mesi dalla scomparsa di Sofia, studenti del Maior a lezione di sicurezza stradale e dunque di "Rispetto per la vita" - A quattro mesi dalla morte di Sofia Di Dalmazi, la 15enne investita su via Falcone e Borsellino il 3 dicembre scorso, il liceo Maior di Pescara, presieduto da Federica Chiavaroli, organizza un evento per ricordarla, questa volta incentrato sulla sicurezza stradale, “affinché i più giovani... 🔗Leggi su ilpescara.it

Emergenza cinghiali nel Sannio: summit in Prefettura per la sicurezza stradale e urbana - Comunicato Stampa Il Prefetto di Benevento, Raffaela Moscarella, ha presieduto questa mattina una riunione di coordinamento tra gli Enti competenti per discutere l’incremento della presenza dei cinghiali nel territorio provinciale. Il focus dell’incontro ha riguardato i rischi per la sicurezza … ContinuaL'articolo Emergenza cinghiali nel Sannio: summit in Prefettura per la sicurezza stradale e urbana proviene da Fremondoweb. 🔗Leggi su fremondoweb.com

Armando Rocco alla conferenza mondiale sulla sicurezza stradale, gli auguri del gruppo “Per Calvi” - Tempo di lettura: < 1 minutoIl Gruppo “Per Calvi” e i calvesi con il suo ex collaboratore, sono fieri dell’avvocato nonché sindaco di Calvi, Armando Rocco, per avere rappresentato l’Italia alla Conferenza Mondiale sulla Sicurezza stradale svoltasi in Marocco a Marrakech. Il Gruppo consiliare del paesino sannita si complimenta con il sindaco Rocco per il proficuo lavoro svolto L'articolo Armando Rocco alla conferenza mondiale sulla sicurezza stradale, gli auguri del gruppo “Per Calvi” proviene da Anteprima24. 🔗Leggi su anteprima24.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Prove pratiche di sicurezza stradale per 150 alunni di Castel Frentano; Mondovì, prove pratiche di sicurezza: in piazza Ellero con Polizia Locale, Stradale e Autostrada dei Fiori; Sulla Buona Strada: sicurezza e mobilità sostenibile al centro commerciale Porto Bolaro dal 9 all'11 maggio 2025; “Driving test”, un pomeriggio dedicato alla sicurezza. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Prove pratiche di sicurezza stradale per 150 alunni di Castel Frentano - Lunedì 12 maggio un percorso per piccoli ciclisti, con segnaletica e semafori, sarà allestito in piazza Dell'Assunta. È la fase conclusiva del progetto curato dall'istituto comprensivo e dall polizia ... 🔗chietitoday.it

Sicurezza stradale, a lezione con la polizia locale - La Polizia locale di Cesenatico ha organizzato quindici incontri per sensibilizzare i ragazzi delle prime classi del Liceo scientifico Ferrari e dell’ Ite Agnelli, sull’importanza della sicurezza stra ... 🔗msn.com

Sicurezza stradale, nuove sanzioni: ora rischi la patente - L'inasprimento delle norme ha portato a un aumento importante delle sospensioni di patente: le autorità registrano numeri mai visti prima. 🔗msn.com

Dai un’occhiata a quest’altra video-notizia: