Prove di corteo storico Quarantamila fedeli a Monza per il Giubileo del Trecento

Il primo Giubileo del 1300 proclamato da Papa Bonifacio Vlll e il Giubileo monzese. Il “Chronicon Modoetiense” di Bonicontro Morigia racconta che l’arciprete dell’epoca avesse ricevuto in sogno la visita di Sant’Anna, della Vergine Maria e di Teodolinda per esortarlo a cercare nella cappella palatina le ampolle dell’olio santo miracoloso Provenienti da Gerusalemme e le reliquie di Giovanni Battista.Il ritrovamento attirò a Monza, in occasione del Giubileo, 40mila fedeli da tutta la Brianza. Con le loro offerte cominciava la trasformazione dell’antica cappella palatina di Teodolinda nel Duomo di Monza.È questo il filone portante della 44esima rievocazione storica di Monza (si svolgerà sabato 7 giugno), ideata da Ghi Meregalli, l’appassionata di storia monzese che ha voluto intitolare l’evento 2025 “Monza Anno Domini 1300: il primo Giubileo e la nascita del meraviglioso Duomo di Monza“. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Prove di corteo storico. Quarantamila fedeli a Monza per il Giubileo del Trecento

