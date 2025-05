Protocolli firmati Così saranno monitorati i fondi

Uniti per la legalità: gli uffici territoriali di Bologna, Forlì-Cesena e Reggio Emilia dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile sono stati i primi a sottoscrivere con i rispettivi comandi provinciali delle Fiamme Gialle specifici Protocolli d’intesa per controllare al meglio il flusso e l’uso corretto delle risorse erogate dalla struttura commissariale post-alluvione. I Protocolli hanno l’obiettivo di rafforzare il sistema di monitoraggio e di vigilanza sull’esecuzione di opere pubbliche (o di servizi di importo pari o superiore a 40mila euro) relative alle ordinanze, che disciplinano i criteri, le modalità e i termini per la determinazione e l’erogazione dei contributi. Le intese rimarranno operative fino al 31 dicembre 2026, con possibilità di proroga di anno in anno e di venire estese anche ad altre realtà territoriali. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Protocolli firmati. Così saranno monitorati i fondi

Potrebbe interessarti su Zazoom: Trump attacca Zelensky dopo lo stop ucraino al piano di pace USA: Dichiarazioni incendiarie, così si prolunga la guerra - L'Ucraina si dice pronta a negoziare con la Russia, ma non ad arrendersi, e rifiuta ancora una volta di riconoscere la Crimea come territorio russo. Una posizione che scatena la rabbia di Donald Trump, che accusa Volodymyr Zelensky di ostacolare i negoziati.

Se ne parla anche su altri siti

Se conservi così le fragole le rovini: segui questi semplici passi, saranno sempre fresche - Le fragole sono un frutto buonissimo, ma vanno conservate nel modo giusto: suggerimenti da seguire e da non dimenticare L’arrivo della primavera e in generale della bella stagione è una buona notizia soprattutto per un motivo. In questo periodo dell’anno, infatti, tornano d’attualità sulle nostre tavole prodotti che possiamo gustare al meglio. La frutta di ... Leggi tuttoL'articolo Se conservi così le fragole le rovini: segui questi semplici passi, saranno sempre fresche sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. 🔗Leggi su temporeale.info

Berbenno, Locatelli: “Rifaremo piazza Roma: così i cittadini saranno protagonisti” - Berbenno. La politica è qualcosa di più di una passione per Manuel Locatelli, 48 anni, sindaco dal giugno scorso di Berbenno. Già consigliere, da sempre impegnato, ha deciso di mettersi alla guida del paese della Valle Imagna con un compito preciso: rendere protagonisti della vita amministrativa di Berbenno i giovani e quanti sono lontani dalla politica. Una ventata di novità che lo ha premiato alle urne e che Locatelli ha ripagato dando vita alla nuova giunta composta da volti nuovi lontani finora dal Palazzo Comunale. 🔗Leggi su bergamonews.it

Conferma docenti sostegno, Uil Scuola chiede il ritiro del decreto. D’Aprile: “Molti posti non ci saranno, così non si garantisce la continuità didattica” - L’introduzione del Decreto Ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2025 sta suscitando forti reazioni nel settore scolastico, in particolare per quanto riguarda i posti di sostegno. Il provvedimento consente alle famiglie, entro il 31 maggio, di chiedere la conferma dell’insegnante di sostegno dell’anno precedente, anche in assenza del titolo di specializzazione. Tuttavia, tale conferma è vincolata alla disponibilità effettiva del posto per l’anno scolastico 2025/26. 🔗Leggi su orizzontescuola.it

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video Dismesse 13 caserme a Roma, Milano e Torino. Nella Capitale l’ex Guido Reni diventerà Museo della Scienza Video Dismesse 13 caserme a Roma, Milano e Torino. Nella Capitale l’ex Guido Reni diventerà Museo della Scienza

Approfondimenti da altre fonti

CONTROLLO DI VICINATO - FIRMATI OGGI DUE PROTOCOLLI A PALAZZO MALASPINA; Così aiuteremo le vittime di violenza, firmato un protocollo innovativo; Isa assieme a Net e A&T per la gestione dei rifiuti: firmato il primo protocollo; Così Finanza e procura avranno la certezza di confiscare tutti i beni ai mafiosi: c’è un protocollo. 🔗Approfondimenti da altre fonti