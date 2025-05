Proseguono i lavori alla fognatura bianca in via Cavour

Nella zona Ponente di Cesenatico Proseguono i lavori per il ripristino della fognaturabianca in via Cavour, nel tratto compreso tra via Mameli e via Maroncelli. Gli interventi sull’importante strada che collega via Mazzini con il lungomare, sono eseguiti dalla ditta Coromano di Fratta Terme. I lavori erano cominciati due mesi fa, tuttavia una video ispezione fece emergere un danno consistente, con il cedimento della condotta. A quel punto la strada è stata transennata per motivi di sicurezza ed ora il Comune interviene per sostituire quindici metri di una grossa tubazione con uno scavo molto profondo che ha richiesto la temporanea sospensione del traffico. Se non vi saranno contrattempi i lavori saranno ultimati entro fine maggio. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Proseguono i lavori alla fognatura bianca in via Cavour

Potrebbe interessarti su Zazoom: Nuovo Papa eletto in tempo record: solo 4 scrutini per la fumata bianca - L’elezione del nuovo Papa, successore di Francesco, è avvenuta dopo appena 4 scrutini, rendendola una delle più rapide negli ultimi 150 anni. Un conclave così breve si colloca tra i più veloci della storia recente della Chiesa cattolica.

Su altri siti se ne discute

Cesenatico, sono entrati nel vivo i lavori per il ripristino della fognatura bianca in via Cavour - Dopo l'allestimento del cantiere effettuato negli ultimi giorni di aprile, sono in corso i lavori per il ripristino della fognatura bianca in via Cavour, nel tratto compreso tra via Mameli e via Maroncelli. Le operazioni - eseguite dalla ditta Cromano di Fratta Terme - termineranno entro il mese... 🔗Leggi su cesenatoday.it

Partiti i lavori per la realizzazione della fognatura bianca - L’amministrazione comunale di Riccione ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo tratto di fognatura bianca in viale Righi, compreso tra viale San Martino e il civico 23. L’intervento si rende necessario per ripristinare la funzionalità della rete di smaltimento delle... 🔗Leggi su riminitoday.it

Una nuova fognatura bianca per scongiurare gli allagamenti nella frazione periferica, lavori da 350mila euro - Sono stati approvati dalla Giunta comunale i progetti relativi all’intervento di adeguamento idraulico delle fognature della frazione di Borgo delle Rose, finanziati sulla base dell’ordinanza commissariale 35 del 25 settembre 2024 e corrispondenti a un importo complessivo di 350.000,00 euro. I... 🔗Leggi su cesenatoday.it

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video Cordoli anche in via Cesare Battisti Video Cordoli anche in via Cesare Battisti

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Lavori alla rete fognaria di Glorie: un intervento da 700mila euro per ripristinare il deflusso delle acque; La stagione dei cantieri. Lido si rifà il look; Lavori in corso... a Venaria Reale; PROSEGUONO I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE FOGNARIA A PORDENONE: INTERVENTI FONDAMENTALI PER UN FUTURO PIÙ SOSTENIBILE. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Fognatura bianca: lavori in corso - In corso i lavori per il ripristino della fognatura bianca in via Cavour, nel tratto compreso tra via Mameli e via Maroncelli ... 🔗livingcesenatico.it

Ripristino della fogna bianca in via Cavour - Nella zona di Ponente a Cesenatico sono in corso i lavori per il ripristino della fognatura bianca in via Cavour, nel tratto compreso tra via Mameli e via Maroncelli. 🔗msn.com

Cesenatico, via Cavour: i lavori alla fognatura termineranno entro maggio - Dopo l’allestimento del cantiere effettuato negli ultimi giorni di aprile, a Cesenatico sono in corso i lavori per il ripristino della fognatura ... 🔗corriereromagna.it