Pronti a sostenere le imprese Ci vogliono unità fiducia e visione

"Il nostro distretto ha bisogno di questo: unità, fiducia, capacità di raccontare il bello che sappiamo fare tra l’innovazione che applichiamo alla tradizione con un pizzico di fantasia, il dna profondamente green, la capacità di tradurre in realtà i progetti visionari dei grandi nomi della moda come solo poche sere fa ci ha raccontato la maison Scervino". La sindaca Ilaria Bugetti ne è convinta e ancora di più dopo la presentazione della ricerca "Perimetro reale", commissionata da Prato Futura in collaborazione con Confindustria Toscana Nord, Pin e Comune di Prato, avvenuta in Camera di Commercio. "Questa è Prato, siamo unici al mondo. Ci credo profondamente e mi batterò fino all’ultimo perché la città abbia il giusto riconoscimento del suo valore e del contributo che dà al manifatturiero nazionale – afferma la sindaca –. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Pronti a sostenere le imprese. Ci vogliono unità, fiducia e visione"

Potrebbe interessarti su Zazoom: Decreto bollette approvato: bonus da 200 euro, aiuti a famiglie, imprese e piscine - Il Decreto bollette è stato convertito in legge con il voto di fiducia del Senato, che ha approvato il provvedimento con 99 voti favorevoli, 62 contrari e un astenuto, dopo il precedente via libera della Camera.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Giorgia Meloni al congresso della Lega: "Pronti a sostenere le imprese contro i dazi USA" - "Stiamo governando nel momento probabilmente più difficile dal Dopoguerra ad oggi. È successo e sta succedendo un po' di tutto. Affronteremo anche il tema dei dazi, con determinazione e pragmatismo, senza allarmismi. Non abbiamo condiviso ovviamente la scelta degli Stati Uniti, ma siamo pronti a mettere in campo tutti gli strumenti - negoziali ed economici - necessari per sostenere le nostre imprese e i nostri settori che dovessero risultare penalizzati". 🔗Leggi su quotidiano.net

Attività produttive, Tamajo: "Dubai opportunità strategica per le imprese siciliane, pronti a investire" - "Il mio assessorato ha risorse importanti da destinare all’innovazione e allo sviluppo delle imprese siciliane. Vogliamo lavorare assieme alle associazioni di categoria e soprattutto ai giovani, per definire al meglio la direzione degli investimenti, così da sostenere le nostre aziende e cogliere... 🔗Leggi su agrigentonotizie.it

Fiumicino, un accordo con la Cna per sostenere le imprese - Fiumicino, 4 aprile 2025- Una rete di servizi per potenziare il tessuto economico locale e sostenere chi ha voglia di fare impresa. Nell’aula consiliare del Comune di Fiumicino, è stato sottoscritto un protocollo d’intesa di particolare rilevanza tra l’Amministrazione comunale e la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA) – Associazione dell’Area Metropolitana di Roma. 🔗Leggi su ilfaroonline.it

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video Turismo, Santanchè: Governi sostengano il cambiamento Video Turismo, Santanchè: Governi sostengano il cambiamento

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Pronti a sostenere le imprese. Ci vogliono unità, fiducia e visione; I BANDI APERTI DI COMUNE, REGIONE LOMBARDIA, UNIONCAMERE E MIMIT. MILIONI DI EURO DI CONTRIBUTI PRONTI PER LE IMPRESE ARTIGIANE E NON SOLO CHE VOGLIONO INVESTIRE; Tamajo: Dubai opportunità strategica per le imprese siciliane, pronti a investire su start up e innovazione; Imprese Aiuti da 25 miliardi. 🔗Se ne parla anche su altri siti

"Pronti a sostenere le imprese. Ci vogliono unità, fiducia e visione" - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Imprese Aiuti da 25 miliardi - Pronti a un patto con le parti sociali per sostenere le imprese in difficoltà o che vogliono crescere o puntare su altri mercati, con una dotazione di risorse che può arrivare, se serve ... 🔗msn.com

Dazi, Scannapieco: "Cdp pronta a sostenere le imprese" - (Teleborsa) - "La Cassa negli ultimi anni si è rafforzata patrimonialmente, oggi abbiamo i mezzi per poter sostenere le imprese italiane, però in questo momento viviamo una fase di grande ... 🔗teleborsa.it