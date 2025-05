Pronostico Tottenham-Crystal Palace | una vittoria per l’onore

Tottenham-CrystalPalace è una partita della trentaseiesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:15: diretta tv, probabili formazioni, Pronostico.Ha raggiunto la finale di Europa League il Tottenham, vincendo sia in casa che in trasferta contro il Bodo. E adesso Postecoglou si può concentrare, anche se serve a poco, sul campionato. Perché l’obiettivo, ora, è quello di non chiudere proprio nelle ultime posizioni di classifica, nonostante il rischio sia altissimo.PronosticoTottenham-CrystalPalace: una vittoria per l’onore (Lapresse) – Ilveggente.itGli Spurs hanno un solo modo per salvare una stagione maledetta: vincere la coppa nel derby contro il Manchester United. Altrimenti il fallimento sarà totale e anche il tecnico potrebbe essere cacciato. Diciamolo chiaramente: nessuno mai si sarebbe aspettato una squadra come quella del Nord di Londra pronta in questa posizione di classifica a questo punto della stagione. 🔗Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Tottenham-Crystal Palace: una vittoria per l’onore

Potrebbe interessarti su Zazoom: Promessa d'amore mantenuta: proposta di matrimonio al concerto di Olly dopo la vittoria a Sanremo - “Se Olly vince Sanremo io ti sposo”: una frase detta per gioco, diventata una promessa reale e poi una proposta di matrimonio. È accaduto lunedì 5 maggio al Teatro Concordia di Torino, durante il concerto del cantante Olly.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Pronostico Manchester City-Crystal Palace: nel 2025 hanno sempre fatto gol - Manchester City-Crystal Palace è una partita della trentaduesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.Si è dovuto accontentare di un punto, domenica scorsa, il Manchester City di Pep Guardiola. In una stagione nettamente al di sotto di quelle che erano le aspettative, i Cityzens non sono riusciti a togliersi neppure lo sfizio di vincere un derby: ad Old Trafford, contro i cugini del Manchester United, le due storiche rivali non sono andate al di là di un deludente 0-0. 🔗Leggi su ilveggente.it

Pronostico Arsenal-Crystal Palace: festa ancora rimandata - Arsenal-Crystal Palace è una partita valida per la trentaquattresima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.La roboante vittoria dell’Arsenal sull’Ipswich Town, sabato scorso strapazzato 4-0 a domicilio, ha contribuito a “ritardare” la festa del Liverpool capolista, che dovrà attendere ancora un po’ per laurearsi campione d’Inghilterra e per mettere ufficialmente alla “dittatura” del Manchester City, dominatore indiscusso della Premier League negli ultimi quattro anni. 🔗Leggi su ilveggente.it

Pronostico Maiorca-Alaves: vittoria al quarto tentativo - Maiorca-Alaves è una partita della ventiseiesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 18:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.Il Maiorca è una delle squadre rivelazione di questa stagione della Liga. Per diversi anni gli isolani hanno lottato per non retrocedere e invece, adesso, si ritrovano nelle zone nobili della classifica con buone opportunità, inoltre, di potersi prendere una qualificazione europea nella prossima annata. 🔗Leggi su ilveggente.it

Potrebbe interessarti su Zazoom: Promessa d'amore mantenuta: proposta di matrimonio al concerto di Olly dopo la vittoria a Sanremo - “Se Olly vince Sanremo io ti sposo”: una frase detta per gioco, diventata una promessa reale e poi una proposta di matrimonio. È accaduto lunedì 5 maggio al Teatro Concordia di Torino, durante il concerto del cantante Olly.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Pronostico Manchester City-Crystal Palace: nel 2025 hanno sempre fatto gol - Manchester City-Crystal Palace è una partita della trentaduesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.Si è dovuto accontentare di un punto, domenica scorsa, il Manchester City di Pep Guardiola. In una stagione nettamente al di sotto di quelle che erano le aspettative, i Cityzens non sono riusciti a togliersi neppure lo sfizio di vincere un derby: ad Old Trafford, contro i cugini del Manchester United, le due storiche rivali non sono andate al di là di un deludente 0-0. 🔗Leggi su ilveggente.it

Pronostico Arsenal-Crystal Palace: festa ancora rimandata - Arsenal-Crystal Palace è una partita valida per la trentaquattresima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.La roboante vittoria dell’Arsenal sull’Ipswich Town, sabato scorso strapazzato 4-0 a domicilio, ha contribuito a “ritardare” la festa del Liverpool capolista, che dovrà attendere ancora un po’ per laurearsi campione d’Inghilterra e per mettere ufficialmente alla “dittatura” del Manchester City, dominatore indiscusso della Premier League negli ultimi quattro anni. 🔗Leggi su ilveggente.it