Pronostico Barcellona-Real Madrid | fuochi d’artificio nell’ultima di Re Carlo

Barcellona-RealMadrid è una partita della trentacinquesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 16:15: probabili formazioni, Pronostico, diretta tv e streaming.Questo Clasico, addirittura il quarto stagionale, rappresenta l’ultima occasione per il RealMadrid per riaprire definitivamente la lotta per il titolo nella Liga e mettere ulteriore pressione al Barcellona capolista. I Blancos, a quattro giornate dalla fine, sono attualmente a -4 dai loro storici rivali. In caso di sconfitta a Montjuic ci sarebbe ben poco da fare, visto che i blaugrana volerebbero a +7. Ma anche un pareggio avrebbe un retrogusto amaro per Mbappé e compagni, dal momento che rimarrebbero soltanto 9 punti a disposizione ed a quel punto solamente un “suicidio” sportivo dei catalani potrebbe provocare un improbabile ribaltone. 🔗Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Barcellona-Real Madrid: fuochi d’artificio nell’ultima di “Re Carlo”

Potrebbe interessarti su Zazoom: Musetti eliminato in semifinale al Masters 1000 di Madrid da Draper in due set - Lorenzo Musetti è stato sconfitto in semifinale al torneo Atp Masters 1000 di Madrid. Il tennista azzurro, numero 10 del seeding, è stato battuto oggi, 2 maggio 2025, dal britannico Jack Draper, quinta testa di serie, che si è imposto con il punteggio di 6-3, 7-6 (7-4) in un'ora e 58 minuti di gioco.

Villarreal-Real Madrid, il pronostico: Ancelotti allunga, con combo e non solo - Nuova giornata de LaLiga, la 28ª, pronta a prendere il via, per quello che, insieme alla Serie A, resta il campionato più incerto ed interessante per quanto riguarda la lotta la titolo. Proprio in tale contesto si inserisce uno dei due big match del turno, un Villarreal-Real Madrid, in programma sabato 15 marzo alle 18:30 all’Estadio de la Ceramica, che promette fuoco e fiamme, visto che i punti pesano tantissimo anche per i padroni di casa. 🔗Leggi su sololaroma.it

Pronostico Real Madrid-Valencia: le squalifiche rendono tutto più complicato - Real Madrid-Valencia è una partita della trentesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 16:15: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.Un gol di Rudiger, realizzato a 5 minuti alla fine del secondo tempo supplementare, ha tenuto in vita il “sogno Triplete” di Carlo Ancelotti e del suo Real Madrid. I Blancos martedì scorso hanno rischiato tantissimo nella semifinale di ritorno di Coppa del Re contro la Real Sociedad – i tempi regolamentari erano terminati addirittura 4-3 per i baschi, chiamati a ribaltare lo 0-1 dell’andata – ma sono comunque riusciti a cavarsela, ... 🔗Leggi su ilveggente.it

Pronostico Real Madrid-Arsenal: numeri e precedenti scoraggiano Ancelotti - Real Madrid-Arsenal è un match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.Il 3-0 dell’Emirates Stadium è stato indubbiamente un forte schiaffo in faccia per il Real Madrid, surclassato su tutti i fronti da un Arsenal in grande spolvero. Una prestazione strepitosa quella dei Gunners, resa ancora più speciale dalle prodezze balistiche del centrocampista Rice, autore di due memorabili gol su calcio di punizione. 🔗Leggi su ilveggente.it

