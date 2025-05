Promozione La Pergolese si salva 3-0 al Sassoferrato Genga

Anteprima news:

Nel play out della Promozione, la Pergolese di Rossi conquista una vittoria schiacciante davanti a mille spettatori, relegando i sentinati in Prima Categoria. Con una prestazione impeccabile, la squadra si assicura la salvezza e si prepara a guardare al futuro, mentre i sentinati affrontano un periodo incerto. Quali sfide attenderanno ora entrambe le formazioni?

Nel play out della Promozione la formazione di Rossi davanti a 1000 persone vince nettamente in una gara senza storia. I sentinati retrocedono in Prima Categoria: quale futuro li attende?VALLESINA, 11 maggio 2025 – Davanti a una cornice di pubblico da categorie superiori, la Pergolese con una prestazione maiuscola, fa suo lo spareggio-derby salvezza mettendo al sicuro il risultato già nei primi quarantacinque minuti.Il Sassoferrato doveva vincere a tutti i costi, non ci è riuscito ma ha trovato davanti a sé una Pergolese superiore.Partono subito forte i locali: al 1? Giudici entra in area, passaggio per l’accorrente Bucefalo che calcia mandando sopra la traversa. La Pergolese al 21? va in vantaggio: Lattanzi Francesco recupera palla a metà campo, entra in area e con un tiro a giro supera Bruni. 🔗Leggi su .com

