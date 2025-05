Programmazione Canale 5 cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Stai cercando la Programmazione di Canale 5 di oggi? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Canale 5 per l’intera giornata di oggi. Vi ricordiamo che il palinsesto è visionabile sia in diretta che in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Su quest’ultima inoltre potrete vedere le repliche dei programmi di Canale cinque.In questo approfondimento invece potete trovare la Programmazione tv di stasera di tutti i canali. Programmi Canale 5 di oggi, 11 Maggio 2021Mattina07:59 - TG5Le notizie piu' importanti nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di Canale 508:43 - Meteo.it - WeekendPrevisioni meteorologiche del territorio italiano, diviso per zone geografiche, dettagliate e costantemente aggiornate08:50 - Il vangelo piu' antico del mondoIl Papiro Hanna, il piu' antico reperto contenente il testo di due Vangeli e conservato nella Biblioteca Apostolica Vaticana, vero scrigno di cultura09:57 - Santa MessaCelebrazione della Santa Messa10:55 - Melaverde - Le storieApprofondimenti e curiosita' su luoghi, ricette, antichi e nuovi mestieri di ogni regione italiana in compagnia di Ellen Hidding11:27 - Melaverde - Le storieApprofondimenti e curiosita' su luoghi, ricette, antichi e nuovi mestieri di ogni regione italiana in compagnia di Ellen Hidding11:52 - Melaverde - editingI conduttori ci mostrano il meglio dei servizi della nostra penisola con curiosita' su tradizione e ingegno12:58 - TG5Le notizie piu' importanti nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di Canale 513:40 - L'Arca di Noe'Servizi, notizie curiose, consigli degli esperti e testimonianze sul mondo dei nostri amici a quattro zampePomeriggio13:40 - L'Arca di Noe'Servizi, notizie curiose, consigli degli esperti e testimonianze sul mondo dei nostri amici a quattro zampe14:02 - Beautiful - PrimaTvI legami familiari si intrecciano con forti tensioni: Steffy e' tornata definitivamente a Los Angeles dopo essersi rifugiata in Europa con i figli e intende affrontare SheilaVISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO14:29 - Tradimento - PrimaTvGuzide viene invitata come ospite a un programma televisivo che aveva diffuso una notizia falsa sul suo conto La donna pretende delle scuse da parte della presentatriceQUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATO14:57 - Tradimento - PrimaTvTarik e Yesim, durante la colazione, annunciano che si sposeranno quello stesso giorno, a sorpresa Azra riceve una convocazione in procura per il video su GuzideQUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATO16:06 - Tradimento - PrimaTvSelin viene dimessa dall'ospedale, ancora scossa per la perdita della figlia Oltan le promette che le fara' avere una bambina, a patto che Tolga non sappia nullaQUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATO16:30 - VerissimoOspite di Silvia Toffanin, Gigi D'Alessio, artista amatissimo con oltre trent'anni di carriera, con il nuovo singolo "Rosa e Lacrime"E ancora, Sandro Giacobbe, Red Canzian e Paola Caruso18:42 - Avanti un altro - storyRivediamo il meglio dello stravagante gioco, in cui i concorrenti devono rispondere a varie domande di cultura generale Conduce Paolo Bonolis, gli fa da spalla l'immancabile Luca Laurenti19:53 - Tg5 Prima PaginaSintesi delle principali notizie del giornoPrima serata19:53 - Tg5 Prima PaginaSintesi delle principali notizie del giorno20:01 - TG5Le notizie piu' importanti nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di Canale 520:39 - Paperissima SprintSketch, gaffe, filmati amatoriali ed errori in tv provenienti da tutto il mondo Ideato da Antonio Ricci21:28 - Guinness - Lo show dei recordLo show piu' spettacolare della tv, diventato un classico per tutta la famiglia, condotto da Gerry Scotti Personaggi di ogni eta' e provenienza sfidano i limiti da record!Seconda serata21:28 - Guinness - Lo show dei recordLo show piu' spettacolare della tv, diventato un classico per tutta la famiglia, condotto da Gerry Scotti Personaggi di ogni eta' e provenienza sfidano i limiti da record!00:47 - TG5Le notizie piu' importanti nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di Canale 501:21 - Paperissima SprintSketch, gaffe, filmati amatoriali ed errori in tv provenienti da tutto il mondo Ideato da Antonio Ricci 🔗Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Programmazione Canale 5, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Amici 2024, sabato 10 maggio: ospiti, sfide e anticipazioni dell'ottava puntata su Canale 5 - Sabato 10 maggio, Maria De Filippi torna in prima serata su Canale 5 con l'ottavo appuntamento del serale di Amici 2024. Sul palco i sei talenti rimasti in gara si sfideranno in prove di canto e ballo: i cantanti Antonia, Nicolò e Trigno, e i ballerini Alessia, Daniele e Francesco, divisi in tre squadre.

