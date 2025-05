Processo per estorsione con metodo mafioso ad Avellino | chieste condanne fino a 11 anni

Inchiesta dossieraggi Equalize, arrestato l’imprenditore Lorenzo Sbraccia per tentata estorsione con metodo mafioso - Secondo le indagini, l'imprenditore e immobiliarista Lorenzo Sbraccia avrebbe chiesto a Equalize di risolvere un contenzioso su un cantiere di via Pini a Milano. La società, gestita da Carmine Gallo ed Enrico Pazzali, si sarebbe a sua volta rivolta a soggetti "riconducibili alla 'ndrangheta".Continua a leggere 🔗 Leggi su fanpage.it

Inchiesta Equalize, arrestato l’imprenditore Sbraccia: tentata estorsione con metodo mafioso - Aveva deciso di interrompere i pagamenti a una ditta che lavorava in appalto e poi si era rivolto agli “spioni” di Equalize per trovare un “mediatore” che spingesse la controparte ad accettare una cifra molto inferiore al dovuto. E la banda di via Pattari aveva contattato persone legate alla ‘ndrangheta in Lombardia. Con questa accusa è stato arrestato l’imprenditore romano Lorenzo Sbraccia in un filone dell’inchiesta della procura di Milano sui dossieraggi. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it