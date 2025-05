Primo Regina Coeli per Papa Leone XIV | Mai più la guerra

PapaLeone si è affacciato per la prima volta dalla Loggia delle Benedizioni dopo la presentazione al mondo per il ReginaCoeli. Quasi 150mila in piazza San Pietro 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Primo Regina Coeli per Papa Leone XIV: "Mai più la guerra"

Leone XIV, 150 mila fedeli a San Pietro per il primo Regina Coeli del papa - A San Pietro sono attese 150 mila persone – in arrivo da ogni parte del mondo – per il primo Regina Coeli di papa Leone XIV: predisposto un corposo piano sicurezza che prevede l’impiego di migliaia di uomini e donne delle forze dell’ordine. Prevost reciterà la preghiera mariana del Regina Coeli dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro alle ore 12.Papa Leone XIV (Ansa).Articolo completo: Leone XIV, 150 mila fedeli a San Pietro per il primo Regina Coeli del papa dal blog Lettera43 🔗Leggi su lettera43.it

Papa Leone XIV: "In molti contesti la fede è considerata una cosa assurda" | Domenica per il primo Regina Coeli attesi 150mila fedeli in San Pietro - Confermati tutti gli incarichi nella Curia. Il 18 maggio ci sarà la messa per l'inizio del Pontificato 🔗Leggi su tgcom24.mediaset.it

Papa Leone XIV, il primo Regina Caeli in piazza San Pietro: Mai più la guerra. LIVE; Papa Leone XIV, primo Regina Coeli a San Pietro: Appello ai grandi della terra, mai più la guerra - Al termine, Leone XIV augura buona festa a tutte le mamme; Il primo Regina Coeli di Papa Leone XIV a San Pietro davanti a 150 mila fedeli; In piazza San Pietro il primo Regina Caeli di Papa Leone XIV. 🔗Approfondimenti da altre fonti

L'appello di Papa Leone XIV nel primo Regina Coeli in Piazza San Pietro: "Mai più la guerra" - Papa Leone XIV si è affacciato dalla Loggia delle benedizioni di San Pietro per il suo primo Regina Coeli. Il Pontefice è stato accolto dall'ovazione dei centomila fedeli presenti. "Cari fratelli e so ... 🔗msn.com

