primo angelus di papa leone xiv per il regina caeli in piazza san pietro il messaggio di prevost ai fedeli

Nel Primo discorso domenicale davanti a 100mila fedeli Papa Leone XIV chiede il cessate il fuoco a Gaza e ai giovani dice: "Non abbiate paura"

Il primo Regina Caeli di Papa Leone XIV, l’appello: “Mai più guerra. Pace in Ucraina, cessate il fuoco a Gaza” - A distanza di pochi giorni dalla sua elezione, oggi, domenica 11 maggio, il nuovo Pontefice, Papa Leone XIV, si è affacciato dalla Loggia Centrale della ... 🔗fanpage.it

Il primo Angelus di Papa Leone XIV: «La Chiesa ha bisogno di vocazioni, giovani non abbiate paura» - Un boato e tanti applausi in piazza San Pietro: «Facciamo nostro l’invito che Papa Francesco ci ha lasciato nel suo Messaggio per la Giornata odierna: l’invito ad accogliere e accompagnare le generazi ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it

