Primavera la Roma attende la semifinale | in corsa Juventus Fiorentina e Verona

Una tra Fiorentina, Juventus e Verona. È questo il nome dell’avversaria che la RomaPrimavera di Gianluca Falsini troverà sulla sua strada in semifinale. Con i giallorossi già certi del primo posto a novanta minuti dal termine della regular season, si delineano i possibili incroci nel tabellone dei playoff scudetto.Gli incastriNel penultimo turno, il Sassuolo ha conquistato aritmeticamente la terza posizione, ma i neroverdi potrebbero ancora agganciare l’Inter al secondo posto in caso di vittoria nell’ultima giornata e contemporanea sconfitta dei nerazzurri contro la già retrocessa Sampdoria. Un sorpasso che sarebbe però condizionato dalla classifica avulsa. A parità di punti con la Fiorentina – che ha espugnato il campo della Lazio e sfiderà il Torino nel finale – la squadra di Bigica sarebbe penalizzata: negli scontri diretti con gli emiliani, infatti, ha raccolto zero punti contro i sei dei rivali. 🔗Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Primavera, la Roma attende la semifinale: in corsa Juventus, Fiorentina e Verona

