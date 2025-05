Primario arrestato un presidio di protesta davanti alla sede Ausl

“Non una di meno”, collettivo “R-Esisto”, “Donne in nero” hanno organizzato, nella giornata di sabato 10 maggio, un presidio di protestadavantiallasedeAusl di piazzale Milano, la “Casa della Salute”. Con cartelli e striscione, le donne hanno manifestato dopo la vicenda del Primario di. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Primario arrestato, un presidio di protesta davanti alla sede Ausl

Segui queste discussioni sui social

BRESCIA: “BASTA MORTI SUL LAVORO”IN PIAZZA PER MIRKO “SICK” SERPELLONI E TUTTE LE VITTIME https://www.radiondadurto.org/2025/04/28/brescia-basta-morti-sul-lavoro-in-piazza-per-mirko-sick-serpelloni-e-tutte-le-vittime/ #omicidisullavoro #… Leggi la discussione

Ora e sempre..Resistenza ????#locorotondo #valleditria #puglia #antifa #resistenza #presidio Leggi la discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Piacenza, violenze e abusi su dottoresse e infermiere: arrestato primario - Violentate, abusate, palpeggiate e in alcuni caso stalkerizzate durante i loro turni in ospedale dal primario che loro reparto che, credendosi “potente” e intoccabile per il suo ruolo apicale, le assaliva ogni volta che una di loro entrava nel suo studio per chiedere le ferie o altro. Un noto primario è finito agli arresti domiciliari per violenza sessuale aggravata e atti persecutori. Sono stati inoltre perquisiti i luoghi di lavoro del noto professionista dove avvenivano le violenze, sistematiche e quotidiane, compiute anche grazie a quello che gli inquirenti hanno definito un “clima di ... 🔗Leggi su lapresse.it

Piacenza, abusi e violenze su colleghe: arrestato primario - (Adnkronos) – Un medico primario dell'ospedale Civile di Piacenza è stato arrestato con l'accusa di abusi e violenza nei confronti di dottoresse e infermiere. Risulta indagato per il reato di violenza sessuale, aggravata da atti persecutori. Oltre alla misura cautelare in carcere, la procura informa che sarà perquisito anche il luogo di lavoro dell'indagato. Lo […]L'articolo Piacenza, abusi e violenze su colleghe: arrestato primario proviene da Webmagazine24. 🔗Leggi su .com

Emanuele Michieletti, chi è il primario arrestato a Piacenza per abusi sulle colleghe - Piacenza, 8 maggio 2025 – Bufera sull’ospedale civile di Piacenza finito al centro delle cronache dopo l’arresto di Emanuele Michieletti: è lui il primario arrestato ieri con le orrende accuse di violenza sessuale e abusi ai danni di diverse colleghe dottoresse e infermiere: 32 episodi in 45 giorni di osservazione e di filmati registrati dalla polizia. Chi è il primario arrestatoEmanuele Michieletti, 60 anni, è nato a Vercelli e ha compiuto ii suoi studi a Milano, dove ha conseguito la laurea in Medicina. 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

Cosa riportano altre fonti

Primario arrestato, un presidio di protesta davanti alla sede Ausl; Sabato presidio a piazzale Milano del collettivo R-Esisto Squarciare il silenzio; All’Ausl il presidio autoconvocato “Donne vulnerabili sul lavoro”; Reggio Emilia, imbrattato con la scritta «W Stalin» il monumento ai caduti della Resistenza. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Primario arrestato, un presidio di protesta davanti alla sede Ausl - “Non una di meno”, collettivo “R-Esisto”, “Donne in nero” hanno organizzato un presidio di protesta a piazzale Milano ... 🔗ilpiacenza.it

All’Ausl il presidio autoconvocato “Donne vulnerabili sul lavoro” - Presidio di protesta di fronte alla sede Ausl di Piazzale Milano, nella mattinata di sabato 10 maggio, autoconvocato da diverse realtà e associazioni ... 🔗piacenzasera.it

Primario di Piacenza arrestato: Michieletti fa scena muta davanti al Gip. La sindaca: “Denunciate” - Licenziato per giusta causa dall’Ausl che ora valuta di di costituirsi parte civile. Il Comune di Piacenza lo farà: “"Certi atti, se accertati, è come se fossero stati compiuti contro tutte le donne d ... 🔗msn.com

Dai un’occhiata a quest’altra video-notizia: