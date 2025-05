Prezzi dei farmaci troppo elevati

"Io ho l’esenzione dal ticket, ma capisco chi fa fatica", racconta Loretta Carlini, 54 anni. "Ho una patologia a causa della quale sono esentata dal pagamento di alcuni farmaci, ma mi sento comunque solidale con chi non ha lo stesso sostegno. I medicinali costano già tanto: con questa riforma del ticket introdotta dalla Regione costeranno ancora più. Perché anche quei 2,20 euro di ticket possono incidere sui conti delle famiglie". "Penso – conclude Carlini – che il sistema debba essere più attento alle situazioni individuali. Anche chi non ha una malattia riconosciuta ma si trova in gravi difficoltà economiche dovrebbe essere aiutato. Le cure devono essere garantite a tutti". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Prezzi dei farmaci troppo elevati"

Potrebbe interessarti su Zazoom: Dazi USA colpiscono le Barbie: Mattel alza i prezzi e taglia le previsioni - Meno Barbie e più care per le bambine americane: è uno degli effetti diretti dei nuovi dazi doganali imposti dagli Stati Uniti alla Cina. Mattel, il colosso dei giocattoli, ha annunciato un aumento dei prezzi e la sospensione delle previsioni finanziarie annuali a causa del crescente impatto delle tariffe commerciali.

Ne parlano su altre fonti

Gli italiani e i farmaci antiacidi. “Usati troppo e male per tempi inutilmente lunghi” - (Adnkronos) – Se la prima descrizione scientifica della presenza nello stomaco dell'Helicobacter pylori risale al 1892, "fu circa cento anni dopo che due ricercatori australiani scoprirono che quel batterio spiraliforme, nello stomaco dell'uomo, è capace non solo di causare ulcere, ma anche di rappresentare un importante fattore di rischio per lo sviluppo di un cancro. […]L'articolo Gli italiani e i farmaci antiacidi. 🔗Leggi su .com

Gli italiani e i farmaci antiacidi. “Usati troppo e male per tempi inutilmente lunghi - La prima descrizione scientifica della presenza dell’Helicobacter pylori nello stomaco umano risale al 1892, ma è stato solo circa un secolo dopo che due ricercatori australiani hanno scoperto che questo batterio a forma di spirale non solo causa ulcere, ma è anche un importante fattore di rischio per lo sviluppo del cancro gastrico. Questa scoperta […] L'articolo Gli italiani e i farmaci antiacidi. 🔗Leggi su sbircialanotizia.it

Gli italiani e i farmaci antiacidi. “Usati troppo e male per tempi inutilmente lunghi” - (Adnkronos) – Se la prima descrizione scientifica della presenza nello stomaco dell'Helicobacter pylori risale al 1892, "fu circa cento anni dopo che due ricercatori australiani scoprirono che quel batterio spiraliforme, nello stomaco dell'uomo, è capace non solo di causare ulcere, ma anche di rappresentare un importante fattore di rischio per lo sviluppo di un cancro. […] 🔗Leggi su periodicodaily.com

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video Regno Unito: ha gonfiato prezzi dei farmaci, multa record al colosso Pfizer Video Regno Unito: ha gonfiato prezzi dei farmaci, multa record al colosso Pfizer

Su questo argomento da altre fonti

Scabbia, farmaci troppo cari: la terapia diventa mutuabile; Prezzi mortali: Big Pharma alimenta le disuguaglianze in UE; Caro farmaci. In Italia prezzi più alti del 90% rispetto alla media. Sopra di noi solo Usa, Germania ed Emirati Arabi. E la colpa è soprattutto del prezzo troppo alto dei generici. Ma aziende italiane insorgono: “Dati sbagliati”; Tumori, molti nuovi farmaci costano troppo per il beneficio che danno. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Prezzi farmaci. Trump non schiaffeggerà le farmaceutiche, a dirlo gli esperti del settore - Mentre cresce l'attesa sul discorso del presidente Usa sul tema degli elevati prezzi dei medicinali negli Usa, i critici sono convinti che le soluzioni che Trump proporrà non andranno troppo ... 🔗quotidianosanita.it

Focus Aifa. I prezzi dei farmaci in Europa: quali prospettive? - La negoziazione dei prezzi ... più elevati siano poi da riferimento per la fissazione di prezzi in altri paesi, fino a ritardare il lancio, o addirittura a non commercializzare alcuni farmaci ... 🔗quotidianosanita.it