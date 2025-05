Prevost il voto alle primarie repubblicane | cosa emerge dal passato

Anche affacciato al balcone di San Pietro con il nome di Leone decimoquarto, Robert Francis Prevost non ha perso quel suo essere “medio” e senza paura, come se ancora indossasse abiti indistinti, un sindaco di provincia che saluta alla festa per la sua elezione, tracimante di una magnificenza imperfetta. Così americano nelle origini - un giro di paiolo che mischia origini francesi, italiane, spagnole e pure creole, scriveva ieri il New York Times, citando un genealogista di New Orleans - eppure il contrario dell’altrettanto americano trionfalismo di Donald Trump, che ha fatto dorato un grattacielo intero e ha riempito di paccottiglia dorata lo Studio Ovale e che vuole dorati i tempi che verranno. Tutto in superficie, Trump. Un enigma che ieri ai cardinali durante l’omelia della messa “pro Ecclesia” ha detto di dover «sparire perché rimanga Cristo», Leone XIV. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Prevost, il voto alle primarie repubblicane: cosa emerge dal passato

Potrebbe interessarti su Zazoom: Papa Leone XIV, elettore repubblicano in Illinois: i voti di Robert Prevost tra Trump e le primarie Usa - Robert Prevost, cardinale statunitense appena eletto Papa Leone XIV l’8 maggio, è al centro dell’attenzione per il suo passato da elettore registrato in Illinois.

Ne parlano su altre fonti

Prevost ha votato alle primarie repubblicane (ma anche a quelle democratiche). Ecco in quali anni - New York, 9 maggio 2025 – Il nuovo Papa come si posiziona politicamente? Leone XIV non ha ancora terminato la sua prima omelia che i media americani già scavano per restituire ai lettori il profilo del Robert Francis Prevost elettore. La domanda a cui si tenta di rispondere è: come vota il Santo Padre? O perlomeno, come ha votato in passato? Stringendo: il Papa, nato e cresciuto a Chicago, è repubblicano o democratico? Non parliamo delle elezioni presidenziali, naturalmente: anche negli Usa il voto è segreto ed è impossibile sapere chi Prevost abbia scelto nell’urna, a meno che non sia lui ... 🔗Leggi su quotidiano.net

Papa Prevost, Parolin svela cosa è successo subito dopo il voto - Papa Prevost, Parolin svela cosa è successo subito dopo il voto – Nel cuore del Vaticano, nella solennità senza tempo della Cappella Sistina, tutto si era improvvisamente fermato. I cardinali attendevano in silenzio, occhi puntati su un solo uomo. Non c’erano trombe né proclami, ma una tensione palpabile, come in un momento di svolta. Poi, una parola semplice: “Accetto”. Papa Prevost, Parolin svela cosa è successo subito dopo il votoSubito, come un’onda travolgente, un lunghissimo applauso ha spezzato quel silenzio sospeso. 🔗Leggi su tvzap.it

Tagle, il retroscena su Prevost prima dell'ultimo voto: «Mi chiedeva cosa fare, aveva il respiro profondo. Gli ho offerto una caramella» - Luis Antonio Tagle è stato uno dei protagonisti del pre-conclave. Il suo volto amichevole, il suo profilo bergogliano e anche l'esplosione tra le tendenze social per i suoi video mentre... 🔗Leggi su ilmessaggero.it

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video Usa, il repubblicano Chris Christie si candida e sfida Donald Trump Video Usa, il repubblicano Chris Christie si candida e sfida Donald Trump

Ne parlano su altre fonti

Prevost, il voto alle primarie repubblicane: cosa emerge dal passato | .it; Robert Francis Prevost ha votato tre volte alle primarie dei Repubblicani Usa; Come Prevost ha votato negli Usa; Papa Leone XIV ha votato sia alle primarie repubblicane che a quelle democratiche. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Prevost ha votato alle primarie repubblicane (ma anche a quelle democratiche). Ecco in quali anni - Le ultime due volte che il Papa ha partecipato alle primarie presidenziali negli Stati Uniti è stato per il Gop. Nel 2008 votò a quelle dem (in lizza c’era Obama) ... 🔗msn.com

"Robert Francis Prevost ha votato tre volte alle primarie dei Repubblicani Usa" - Papa Leone XIV ha votato molto probabilmente per Donald Trump o per un altro candidato repubblicano. Lo sostiene il Washington Post che è andato a spulciare i registri elettorali dell'Illinois, dove è ... 🔗msn.com

Come Prevost ha votato negli Usa - Il cardinale statunitense, eletto nuovo Papa dal Conclave nella giornata dell’8 maggio, è registrato come elettore a New Lenox, nell’area di Chicago, in Illinois. Secondo i dati citati dall’emittente, ... 🔗startmag.it