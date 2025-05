Prevenzione in ospedale Screening dell’udito per oltre 50 bambini

Screening specifici e cure per i problemi di udito nei bambini: l’ospedale di Città di Castello dirama i dati del progetto e ricorda l’importanza di questo approccio alle famiglie. L’anno scorso sono stati 55 i bambini sottoposti all’apposito esame (Auditory Brainstem Response) dal servizio di "Audiologia Infantile" attivo all’ospedale. Si tratta di un esame particolarmente utile per diagnosticare perdite uditive soprattutto in neonati e bambini che non possono collaborare con i test più tradizionali. Dei 55 piccoli pazienti esaminati lo scorso anno, 12 non avevano superato lo Screening di primo livello (identificazione entro il primo mese di vita); 13 rientravano nell’ambito della sorveglianza audiologica e 30 sono stati ammessi direttamente al secondo livello (garanzia di diagnosi) per la presenza di fattori di rischio. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prevenzione in ospedale. Screening dell’udito per oltre 50 bambini

Potrebbe interessarti su Zazoom: Amici 2024, sabato 10 maggio: ospiti, sfide e anticipazioni dell'ottava puntata su Canale 5 - Sabato 10 maggio, Maria De Filippi torna in prima serata su Canale 5 con l’ottavo appuntamento del serale di Amici 2024. Sul palco i sei talenti rimasti in gara si sfideranno in prove di canto e ballo: i cantanti Antonia, Nicolò e Trigno, e i ballerini Alessia, Daniele e Francesco, divisi in tre squadre.

Su altri siti se ne discute

Marzo mese della prevenzione: screening gratuito all’ospedale evangelico Betania - Marzo è il mese della prevenzione del tumore del colon-retto: per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce, l’ospedale evangelico Betania di Napoli ha deciso di promuovere una campagna di screening gratuita. La campagna, da ciò che fanno sapere dal nosocomio, si articola in più fasi. I cittadini possono ritirare gratuitamente il contenitore per la raccolta del campione direttamente in ospedale dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 10. 🔗Leggi su ildenaro.it

AORN Caserta in prima linea nella prevenzione delle malattie dell’anziano: screening gratuiti - Tempo di lettura: 3 minutiNell’ambito delle attività di prevenzione e cura delle patologie dell’anziano, l’Unità operativa di Geriatria dell’Azienda Ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta è in campo con due iniziative: 1) Uno screening cognitivo gratuito, il secondo organizzato nel 2025; 2) L’ambulatorio per la diagnosi e terapia della sarcopenia.Lo screening cognitivo gratuito, sabato 29 marzo – CapuaL’appuntamento con lo screening cognitivo gratuito è per sabato 29 marzo a Capua, nei locali della Parrocchia di San Roberto Bellarmino in via Martiri di Nassirya, dalle ore 9 ... 🔗Leggi su anteprima24.it

Ventimiglia di Sicilia abbraccia la prevenzione: quasi 600 screening nei camper dell'Asp - Quasi 600 prestazioni in un paese di poco meno di 1800 abitanti. Adesione da record a Ventimiglia di Sicilia in occasione dell’open day organizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con l'amministrazione comunale locale, la prima circoscrizione del distretto Lions 108Yb Sicilia e il supporto... 🔗Leggi su palermotoday.it

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video Salus Tv n.9 dell'1 febbraio 2023 Video Salus Tv n.9 dell'1 febbraio 2023

Se ne parla anche su altri siti

Prevenzione in ospedale. Screening dell’udito per oltre 50 bambini; Tumori, altra campagna di prevenzione in provincia: test e consulenze gratuiti; Screening gratuito per la prevenzione dell’ictus sabato 12 aprile; Giornata Mondiale del Rene: gli screening di prevenzione gratuiti al San Raffaele. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Prevenzione e più assistenza sul territorio possono evitare 1 ricovero su 3 - Secondo l'indagine Fadoi, in «overbooking » il 58% dei reparti di Medicina interna; e capita che i pazienti siano assistiti anche su lettighe in corridoio. Carenza di personale riscontrata nell'85,6% ... 🔗msn.com

Tumori al colon-retto, dalla prevenzione alla cura - In Regione un convegno di Usl, assessorato e chirurgia generale per contrastare l'insorgenza di una patologia sempre più diffusa ... 🔗rainews.it

“Notte della Prevenzione”, il 10 maggio screening gratuiti al presidio “Enrico Albanese” - Lo prevede l'iniziativa organizzata dall'Ordine degli Infermieri di Palermo, in collaborazione con l'Asp e con l'Università di Palermo ... 🔗msn.com