Prepara le valigie e parti immediatamente | Kate Middleton lo manda via da casa | 14 ore di volo sola andata

Decisione drastica avallata dalla futura regina e moglie del principe William. Il protocollo reale prevede un lungo viaggio in solitaria. Catherine “Kate” Middleton, oggi Principessa del Galles, è nata il 9 gennaio 1982 a Reading. Cresciuta in un ambiente di classe media, Kate ha trascorso la sua infanzia nel villaggio di Chapel Row. I suoi genitori, Carole e Michael Middleton, hanno fondato un’azienda di successo nel settore degli articoli per feste.La sua istruzione è stata curata con attenzione: ha frequentato la St. Andrew’s School, il Marlborough College, un rinomato collegio nel Wiltshire, dove si è distinta sia accademicamente che nello sport. Successivamente, nel 2001, ha iniziato i suoi studi presso l’Università di St Andrews in Scozia, dove ha conseguito una laurea in Storia dell’Arte. 🔗Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Prepara le valigie e parti immediatamente: Kate Middleton lo manda via da casa | 14 ore di volo sola andata

Segui queste discussioni sui social

Egret Fishing-Spot #Wisconsin #May #Egret #Middleton #BirdsOfMastodon Leggi la discussione

This is my high school, these are the streets where I lived and hung outThis is my #hometown#Middleton #Manchester #StreetPhotography #UrbanPhotography #Photography #Photo #Fujifilm #FujifilmXT5 Leggi la discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sicurezza sul lavoro: il governo prepara una dotazione economica da discutere con le parti sociali - Per la sicurezza sul lavoro il governo starebbe preparando non un provvedimento specifico ma una dotazione economica, che dovrebbe essere nell'ordine di alcune centinaia di milioni, la cui destinazione sarà decisa poi in seguito ad un confronto con le parti sociali. E' quanto si apprende da fonti ministeriali. Il governo sarebbe in queste ore al lavoro per raccogliere le risorse. L'idea è di destinarle a misure per la sicurezza sul lavoro che saranno portate e condivise al tavolo con le parti sociali. 🔗Leggi su quotidiano.net

“Dalle valigie rumore sospetto”. Scoperta agghiacciante in hotel: arrestati immediatamente - Nel cuore di un arcipelago affascinante e poco battuto dal turismo di massa, qualcosa di insospettabile è venuto alla luce grazie alla segnalazione di un semplice fruscio. Le Isole Amami, situate nel sud del Giappone tra Kyushu e Okinawa, sono note per la loro bellezza naturale e la biodiversità che ospitano, ma questa volta sono finite sotto i riflettori per un evento tanto surreale quanto preoccupante. 🔗Leggi su thesocialpost.it

Aurora Ramazzotti prende le parti di Giulia De Lellis dopo la paparazzata - Aurora Ramazzotti prende le parti di Giulia De Lellis dopo la recente paparazzata che confermerebbe la gravidanzaL'articolo Aurora Ramazzotti prende le parti di Giulia De Lellis dopo la paparazzata proviene da Novella 2000. 🔗Leggi su novella2000.it

Ne parlano su altre fonti

Borse e valigie da portare con sé in viaggio quest'Estate 2023; Prepara le valigie e parti immediatamente: Kate Middleton lo manda via da casa | 14 ore di volo sola andata. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media