Firenze, 11 maggio 2025 - Il 14 maggio si svolgerà la XXIV Edizione del Premio Internazionale

Firenze, 11 maggio 2025 - Firenze ospiterà, il prossimo 14 maggio, la XXIVedizione del Premiointernazionale "Bronzi Di Riace". Scenario della serata sarà l'interno dell'antico Palazzo Medici Riccardi, sede della Città Metropolitana. Il Premiointernazionale "Bronzi Di Riace" è patrocinato dalla Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria e dalla Città Metropolitana di Firenze e sarà presentato dal fondatore e presidente Giuseppe Tripodi.Testimonial è Paola La Salvia, tenente colonnello della Guardia di finanza. "Con il Premio il presidente Tripodi - è scritto in una nota - ha inteso ispirarsi al celebre ritrovamento delle due maestose statue di bronzo dei due guerrieri di origine greca, risalenti probabilmente al 450 a.C, per mettere in luce le eccellenze di donne e uomini, celebrandone il talento e la passione". 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Premio internazionale 'Bronzi Riace', a Firenze la XXIV edizione

