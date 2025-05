Preghiera della sera 11 Maggio 2025 | Abbi pietà di me

“Abbipietà di me”. Con la Preghieradellasera di oggi chiediamo alla Santissima Trinità di concederci questa grazia. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò Abbiamo ricevuto . L'articolo Preghieradellasera 11 Maggio2025: “Abbipietà di me” proviene da La Luce di Maria. 🔗Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 11 Maggio 2025: “Abbi pietà di me”

La mia preghiera, alla fine di ogni giornata, è la stessa dell'apostolo FilippoRiflessione per sabato 3 maggio 2025, santi Filippo e Giacomo#vangelodelgiorno #preghiera Leggi la discussione

Come e più di sempre, ora la Chiesa deve pregare lo Spirito Santo in modo unanime, servendosi della Parola di Dio che Egli stesso ha ispirato.Riflessione per lunedì 28 aprile 2025#spiritosanto #preghiera Leggi la discussione

