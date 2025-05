Pranzano e fuggono senza pagare il conto il titolare li chiama La risposta sprezzante | Mai stati nel tuo ristorante vai a lavorare

Un furto in piena regola quello andato in scena sabato 10 maggio 2025 a Bari: quattro adulti e tre bambini si sono seduti a pranzo, poi la fuga senzapagare. Non saldato un. 🔗Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Pranzano e fuggono senza pagare il conto, il titolare li chiama. La risposta sprezzante: «Mai stati nel tuo ristorante, vai a lavorare»

Segui queste discussioni sui social

3 #scherzetti che #Amazon mi ha fatto dall’altro giorno ad oggi: ?Al momento di #ordinare, Emezon mi ha fatto credere di dover #pagare #spese di spedizioneMa io non sapevo che queste non potessero essere saldate con il #bonus #18app, per… Leggi la discussione

Fa rifornimento di #carburante e scappa senza #pagareit/2023/09/fa-rifornimento-di-carburante-e-scappa-senza-pagare/ Leggi la discussione

Se ne parla anche su altri siti

Mangiano ostriche e scampi a volontà: conto da 400 euro, ma tre scrocconi fuggono dal ristorante senza pagare il conto con “la tecnica della borsetta” - Una borsetta lasciata lì sul tavolo, tre commensali che si alzano dal tavolo del ristorante Al Cortigiano di Bari, dopo aver mangiato abbondantemente pesce crudo per un totale di 400 euro, per l’esattezza 387,50 euro. La pausa, in attesa del dolce, e l’occasione per fumare fuori dal locale e per fare qualche telefonata.Ma quei tre clienti-truffatori non si sono più fatti vedere e la borsa sul tavolo era praticamente vuota. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Scappa senza pagare il conto: a saldare ci pensano Lautaro e la compagna del colpevole - Lo hanno pagato il conto all'osteria Din don dan di Corbetta, nel milanese. E anche due volte: la prima grazie alla generosità del capitano dell'Inter Lautaro Martinez, l'altra invece è merito della compagna del cliente scappato lasciando un debito di 100 euro. 🔗Leggi su tgcom24.mediaset.it

"Siamo della mafia" e vogliono bere senza pagare in un bar di Acireale: arrestati due 46enni ubriachi - Due pregiudicati arrestati ad Acireale per minacce in un bar: pretendevano alcolici gratis durante il martedì grasso. 🔗Leggi su notizie.virgilio.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pranzano e fuggono senza pagare il conto, il titolare li chiama. La risposta sprezzante: «Mai stati nel tuo ristorante, vai a lavorare»; Questi due ragazzi bellissimi e bravissimi sono venuti a cena da noi sabato sera, ma purtroppo si sono dimenticati di pagare il conto; Cena al ristorante: pesce pregiato e vino. Poi scappano senza pagare il conto; Pranzano da Rosa e Baffo e Treviso e poi scappano senza pagare, lo sfogo del titolare sui social: «Saldate il. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Pranzano e fuggono senza pagare il conto, il titolare li chiama. La risposta sprezzante: «Mai stati nel tuo ristorante, vai a lavorare» - Un furto in piena regola quello andato in scena sabato 10 maggio 2025 a Bari: quattro adulti e tre bambini si sono seduti a pranzo, ... 🔗msn.com

Famiglia allargata pranza e fugge senza pagare il conto, il titolare li chiama. La risposta: «Mai stati nel tuo ristorante, vai a lavorare» - Un furto in piena regola quello andato in scena ieri, sabato 10 maggio, a Bari: quattro adulti e tre bambini si sono seduti a pranzo, poi la fuga senza pagare. Non saldato un conto da 213 euro. 🔗msn.com

Fuggono senza pagare e minacciano la proprietaria a Pasquetta: identificati, sono tre pregiudicati - TREVISO – Una tranquilla giornata di Pasquetta si è trasformata in un incubo per la titolare de Le Papere, storica gastronomia di Borgo Cavour a Treviso, a due passi da Porta Santi Quaranta. Tre clien ... 🔗nordest24.it