ponte della veggia a senso unico alternato

A poco più di un mese dalla chiusura, quelle di domani possono essere considerate le ‘prove generali’ in vista dei due mesi che cambieranno le abitudini dei tanti che attraversano quotidianamente il ‘vecchio’ PontedellaVeggia. Un intervento sui cavi della fibra ottica che ‘corrono’ lungo l’infrastruttura, infatti, impone, domani da mattina a sera e comunque fino alla fine dei lavori, l’istituzione di un sensounicoalternato. Disagi prevedibili, insomma, che si cercherà di ridurre contingentando le tempistiche dell’intervento.Il sensounicoalternato – regolato da impianto semaforico – viene infatti istituito dalle 8,30 e fino a fine lavori, previsti per la serata e sul lunedi del distretto, inevitabilmente, peserà vedremo quanto: nel frattempo non si può non registrare come quella di domani possa essere una giornata che darà anche un’idea di quanto succederà nel corso dei due mesi – da metà giugno ad agosto - che vedranno l’infrastruttura chiudere per completare la riqualificazione, ‘ribaltando’ il traffico – 15mila veicoli al giorno, indicativamente - sul Pontedella Pedemontana. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

