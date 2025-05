Politica scossa dalla notizia della morte del direttore Asl Mascitelli | dolore unanime e condiviso

Un dolorecondiviso quello dellaPolitica per l’improvvisa scomparsa del medico pescarese, ex parlamentare e dal 2021 direttore sanitario della Asl aquilana Alfonso Mascitelli. A dare notiziadella sua morte (aveva 68 anni) è stato per primo il presidente della Regione Marco Marsilio insieme al. 🔗Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Politica scossa dalla notizia della morte del direttore Asl Mascitelli: dolore unanime e condiviso

